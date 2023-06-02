Нутрициолог Шарапова рассказала выпускникам, как еда может помочь сдать экзамены

Сейчас у выпускников и студентов самая горячая пора. Они активно штудируют разнообразные учебники, стремясь максимально подготовиться к сдаче экзаменов. Соответственно, значительно возрастает и нагрузка. Нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с iReactor рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы немного «поумнеть».В этот сложный период особенно важно правильно организовать режим учебы и отдых, но кроме того, есть продукты, помогающие улучшить работу мозга.Так, в частности, хорошими свойствами в этом плане обладают продукты, в которых повышенное содержание омега-кислот, глицина, лецитина, витамина К.Это, в частности, может быт раба, брокколи, яйца, грецкие орехи. Внимание следует обратить и на бананы, которые помогают в стрессовые периоды.Положительными свойствами, как многие это знают, обладает шоколад. Но в данном случае важно содержание в нем какао. Этот показатель не должен быть менее 70%, поэтому, соответственно, не подойдет белый или молочный шоколад.