Россиян предупредили об опасности злоупотребления витаминами

Нутрициолог Антон Брыкин предупредил, что злоупотребление витаминами может привести к опасным последствиям для организма.

По словам медика, в последнее время наблюдается тенденция активного употребления витаминов среди россиян. Часто без назначения врача. Однако помимо пользы, бесконтрольное употребление БАДов может нанести вред организму.

Переизбыток витаминов приводит к гипервитаминозу, вследствие чего микроэлемент накапливается в организме и ведет к нарушению работы органов. Наиболее опасными в избытке являются витамины A, D, E и K.
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