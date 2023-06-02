4 проблемы с телом, которые сигналят о «поздних» стадиях деменции - невролог Алехина

Деменция может оказать «большое» влияние на подвижность человека на поздних стадиях.Деменция - это синдром, представляющий собой группу сопутствующих симптомов, связанных с продолжающимся ухудшением состояния головного мозга. Из-за воздействия на мозг это может привести к потере памяти и даже изменению поведения на начальных стадиях.У них также могут быть трудности с языком, с пониманием других и их мыслительных способностей. Тем не менее, деменция — это прогрессирующее состояние, означающее, что симптомы со временем ухудшаются. В результате люди, живущие с деменцией, могут начать испытывать проблемы с передвижением.Есть четыре физических признака того, что у человека может быть слабоумие.«По мере того, как деменция прогрессирует до более поздних стадий, у людей могут возникнуть проблемы с памятью и концентрацией внимания, а также с подвижностью и речью», - говорит врач-невролог Александра АлехинаЭти показания таковы:Потеря способности ходитьПотеря способности стоятьПотеря способности вставать со стула или кроватиИмея больше шансов упасть.«Слабоумие, вероятно, окажет большое физическое воздействие на человека на более поздних стадиях заболевания. Они могут постепенно терять способность ходить, стоять или вставать со стула или кровати. Они также могут с большей вероятностью упасть».Эти проблемы могут быть вызваны несколькими факторами, связанными с их состоянием, в том числе:Лекарство от деменцииДругие медицинские состояния (например, инсульты)Потеря зренияПроблемы с балансомНекомфортная обстановка.Многие люди с деменцией (особенно на поздних стадиях) обнаруживают, что остаются в одном положении в течение длительного времени (например, сидя на стуле) и мало двигаются.