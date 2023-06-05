Терапевт Ильинская назвала частые причины постоянно холодных рук

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Врач-терапевт Тамара Ильинская: постоянно холодные конечности могут быть симптомом пониженного давления и гормональных изменений.Терапевт Ильинская отметила в беседе с «МедикФорум», что на постоянно холодные руки склонны чаще жаловаться женщины. В сравнении с мужчинами женщины обладают меньшей мышечной массой – их тело хуже производит тепло и быстрее остывает. Но склонность к зябкости определяется не только различием телесной конституции. Терапевт Ильинская назвала распространенные причины постоянно холодных рук.Низкое кровяное давление: При низком давлении тело, в первую очередь, стремится поддерживать оптимальную температуру жизненно важных органов. Периферические участки у гипотоников страдают от недостатка тепла из-за недостаточно интенсивного кровообращения.Колебания гормонов. По словам медика, как и многое другое в организме, правильный кровоток зависит от гормонов. Гормональные колебания или нарушения, влияющие на кровообращение, являются одной из частых причин постоянно холодных рук.Переживания, тревожность. В этих состояниях повышается концентрация стрессовых гормонов, что создает предпосылки для сосудистых спазмов, нарушающих кровообращение.Атеросклероз. Атеросклероз – одна из самых опасных причин нарушения кровотока. В его случае внутреннее пространство артерий и сосудов сужается из-за накопления холестериновых бляшек. Как следствие, кровь течет медленнее, полноценный кровоток не доходит до пальцев, и они холодеют.Курение. Табачный дым провоцирует интенсивный выброс гормона вазопрессина, под действием которого могут возникать спазмы сосудов. Также курильщики подвержены атеросклерозу из-за патологических процессов в сосудистой ткани, происходящих под влиянием разных компонентов табачного дыма. Стоит ли удивляться тому, что они страдают от плохого кровообращения, постоянного холода в руках и ногах?