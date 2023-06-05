JNO: ученые показали, как отказ от курения влияет на здоровье психики

Специалисты Оксфордского университета провели исследование, продемонстрировавшее доказательства позитивного влияния на психическое состояние человека отказа от курения.Никотиновая зависимость крайне сильна. Даже когда человек понимает вред курения, бросить эту привычку бывает крайне сложно. Многие пробуют, но сталкиваются с «ломкой» в первые дни и прекращают попытки. Хватаются за сигареты как «средство от стресса», но после нескольких минут успокоения ситуация лишь усугубляется, поскольку никотин оказывает токсическое воздействие.Экспертами Оксфордского университета были задействованы в исследовании данные 4260 курящих взрослых. Это были сведения как о людях относительно здоровых, так и о тех, у кого выявлены отклонения в психическом состоянии.Чтобы получить объективную картину, без статистической погрешности и субъективизма, специалисты при анализе применяли несколько статистических методик.Вывод однозначен: отказ от курения способствует заметному улучшению психологического состояния, уменьшению симптомов тревожности и депрессии. Причем, это было характерно как для здоровых людей, так и для участников, изначально имевших психические расстройства.