Психолог подсказала необычный способ лучше спать в жару

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Немецкий психолог Тереза Шнорбах посоветовала обниматься в постели, чтобы остыть после жаркого дня и улучшить сон.По словам Шнорбах, хотя объятия в жару кажутся не лучшим способом для охлаждения, у ее совета есть логичное объяснение.«Объятия перед сном помогают снизить внутреннюю температуру, так как стимулируют расширение кровеносных сосудов. Это приводит к потере избыточного тепла тела», — объяснила она.Шнорбах подсказала еще одну хитрость, чтобы остыть в жару и лучше спать. По ее словам, если приложить лед к запястьям или другим местам, где хорошо прослушивается пульс, то сосуды отреагируют на ощущение прохлады и моментально снизят внутреннюю температуру. Специалистка предупредила, что лед не должен прикасаться непосредственно к коже, поэтому она посоветовала обмотать пакет со льдом полотенцем прежде чем прикладывать его к телу.Кроме того, психолог не рекомендовала принимать ледяной душ перед сном даже в очень жаркий день.«Слишком холодный душ на самом деле заставляет тело усиленно вырабатывать тепло, чтобы сбалансировать температуру», — объяснила она и посоветовала мыться под теплой водой, чтобы освежиться.