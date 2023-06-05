Терапевт Никитина: шесть лучших советов по здоровью для людей старше 40 лет

Терапевт Светлана Никитина: следование полезным привычкам улучшает защиту организма от многих проблем со здоровьем, обостряющихся после 40 лет.Возраст является основным фактором риска многих хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, рак, остеоартрит и деменцию, – об этом в беседе с «МедикФорум» напомнила врач-терапевт Светлана Никитина.Специалист советует людям от 40 лет предпринимать определенные меры для поддержания своего здоровья. По словам Никитиной, если анализировать рекомендации ученых, авторов исследований, то можно выделить шесть лучших универсальных советов по здоровью для людей старше 40 лет.Практиковать регулярную физическую активность. Исследования показали, что физические упражнения помогают замедлить прогрессирование болезни Паркинсона – они стимулируют детальность клетки мозга, вырабатывающих дофамин. Помимо нервной системы, позитивное влияние регулярной физической активности испытывает сердечно-сосудистая система.Следовать здоровому питанию. По словам терапевта Никитиной, ученые отмечают пользу определенных продуктов для мозга. Например, черника и зеленый чай могут оказывать нейропротекторное действие, что необходимо для профилактики возрастных нарушений, ассоциирующихся со слабоумием.Высыпаться. Достаточное количество сна необходимо как для физического, так и для психического здоровья. Нужно стараться спать не менее 6-7 часов в сутки, избегать использования гаджетов после 21:00.Справляться со стрессом. Среди лучших советов по здоровью для людей старше 40 лет этот оказался не зря. Следует учиться разным способам противостоять стрессу, не впадать в отчаяние и панику по любому поводу.Пить воду. Терапевт подчеркнула: питье воды помогает в борьбе с лишним весом. Избыток веса способствует развитию многих проблем со здоровьем, включая гипертонию и диабет 2 типа – их риски у людей старше 40 лет возрастают особенно ощутимо.Проходить регулярные проверки. Регулярные медицинские осмотры – это проверенный эффективный способ следить за своим здоровьем, констатировала врач-терапевт. Они, в частности, помогают своевременно обнаруживать неинфекционные заболевания и принимать какие-то меры лечения. В случае рака, например, это имеет принципиальное значение.