В последние годы отношение к загару как к непременному атрибуту молодости и здоровья у многих поменялось - избыток ультрафиолета плохо влияет на кожу, вызывая ее преждевременное старение.Повреждение клеток эпидермиса из-за солнечных ожогов, накапливаясь, может в конце концов спровоцировать меланому - один из самых агрессивных видов рака. Но в то же время дозированное воздействие ультрафиолетовых и тепловых лучей человеческому организму необходимо.Как правильно принимать солнечные ванны и какие кремы от загара лучше защитят кожу, рассказала врач-терапевт, эндокринолог Екатерина Янг.На какие продукты обратить внимание, чтобы загар был красивым и ровным, подсказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.Когда вы находитесь на солнце, на вас действует УФ-излучение, и его влияние на организм неоднозначно.- UVA-лучи вызывают ожоги, гиперпигментацию и повреждение кожи.- UVB-лучи помогают вырабатывать витамин Д.В чем польза загара?- Солнечные лучи стимулируют меланоциты - клетки, производящие меланин, темный пигмент, который и придает нашей коже цвет загара. "Меланин действует как экран, как натуральная защита от вредного влияния ультрафиолета. Можно позволить себе немного загореть, чтобы снизить риски этого влияния. Но чем темнее кожа, тем хуже в ней синтезируется витамин Д. Поэтому, если вы любите загорать, отменять добавки с витамином Д летом не нужно", - советует доктор Янг в своем Telegram-канале.- Кроме витамина Д, находясь на солнце под воздействием инфракрасного излучения, можно пополнить запас мелатонина - одного из самых мощных антиоксидантов. Для инфракрасных лучей одежда не является преградой, и они способны проникать глубоко в организм через ткань.Как загорать без вреда для здоровья?- Ультрафиолетовые лучи особенно интенсивны с 11 до 16 часов дня и кроме солнечных ожогов, могут стать причиной ранних морщин, снижения иммунитета, воспаления роговицы, катаракты, повреждения клеток и преждевременного старения.- Для защиты кожи от ожогов помогают специальные средства. Для защиты глаз - очки с качественными УФ-фильтрами.Однако при покупке крема или лосьона от загара нужно обращать внимание не только на цифру SPF-защиты, но и на состав средства. Ведь их наносят на большую поверхность тела.Какой крем от загара лучше?- В некоторых кремах и лосьонах от загара есть высокотоксичные компоненты - оксибензон, октиноксат, и среднетоксичные - гомосалат, октокрилен.- Самые безвредные - физические (минеральные) фильтры, содержащие диоксид титана (titanium dioxide), оксид цинка (zinc oxide). Они не способны проникать через кожу и не вызывают аллергии. Также нет данных о влиянии их на гормоны человека.- Ранее считалось, что добавление витамина А в крем от загара профилактирует старение кожи. Но исследования показали, что этот антиоксидант под воздействием солнечных лучей может спровоцировать поражение кожных покровов. Поэтому кремы с антиоксидантами лучше использовать после солнечных ванн.Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала "РГ", какие продукты помогут получить ровный и красивый загар."В образовании пигментации кожи участвует медьсодержащий фермент тирозиназа, поэтому употребление продуктов, богатых медью (орехов, огурцов, авокадо, шиповника) может положительно сказаться на состоянии кожи", - сказала эксперт. Также она рекомендовала, чтобы в питании было достаточно витаминов С, А и группы В и некоторых элементов."Обязательные компоненты красоты и здоровья кожи - железо и цинк. Первый мы получаем из мяса, печени, фасоли, орехов, геркулеса. Второй - из злаков и морепродуктов. Также для снижения вреда от воздействия солнечных лучей нам необходимы антиоксиданты - их можно получить из ягод, фруктов, зеленого чая", - отметила Марина Савкина.Но в любом случае, предупреждает эксперт, нельзя загорать на солнце часами. Самое правильное - принимать солнечные ванны дозированно в утренние или вечерние часы, когда солнце не столь агрессивно.