8 продуктов, которые не дадут заснуть, если вы съедите их вечером

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Вы не можете сомкнуть глаз всю ночь. Вы ходите из стороны в сторону и пересчитываете в третий раз всех овец, а сон так и не приходит. А наутро в четвертой кружке кофе и вашем уставшем облике оказываются виноваты продукты, которые считаются полезными — но которые не стоило есть на ночь.Причина бессонницы, конечно, не в самих продуктах, а в веществах, которые они содержат. Гастроэнтерологи сформулировали список продуктов, которые нужно исключить из своего ночного меню, и предложили им достойную, и успокаивающую замену.1. СТЕЙКИКрасное мясо — не вариант. Говядина и свинина перевариваются достаточно долго, поэтому гастроэнтеролог советует исключить стейки из красного мяса за 4-5 часов до сна. В таком ночном перекусе содержится много тирозина, который стимулирует гормон стресса. К тому же высокий уровень железа приводит к бодрости, которая излишня перед сном.Красное мясо рекомендуется заменить белым, в идеале — индейкой с цельнозерновым хлебом. Эта парочка образует серотонин, который расслабляет и борется с бессонницей. Расслабиться также помогает рыба, содержащая много витаминов группы В.2. ТВЕРДЫЙ СЫРАминокислота — тирамин, который стимулирует организм быть бодрым, а у некоторых людей вызывает еще и мигрень — содержится во многих твердых сортах сыра. Особенно ферментированные или длительно выдержанные, например:эдам,маасдам,гауда,тильзитер.Они точно не дадут вам заснуть.Гастроэнтеролог рекомендует есть сыр за 4–6 часов до снаВ лучшем случае замените твердый сыр на творог: в нем содержится триптофан — вещество, вызывающее сонливость. Ко всему прочему в твороге есть и казеин, который создает чувство сытости.3. ГОРЬКИЙ ШОКОЛАДСреди ночных любителей еды есть те, кто полагает, будто может обмануть систему набора веса, и употребляет горький шоколад. Он ведь полезнее, чем другие сладости, — и это, в общем, верно. Но проблема кроется в том, что в горьком шоколаде содержатся кофеин и полифенолы, которые обладают бодрящим эффектом, а также теобромин, учащающий пульс и возбуждающий нервную систему. Поэтому, если и есть темный шоколад, то самый последний прием должен быть в районе 16:00–17:00.Но если вам хочется сладкого на ночь, гастроэнтерологи рекомендуют грецкие орехи и вишневый сок. В них содержится мелатонин, который помогает слаще спать.4. ОВОЩИС детства нам твердили: «Ешь овощи, они полезные», но почему-то никто не договаривал: «…только не на ночь». Морковь, капуста, сельдерей, зелень могут устроить настоящую дискотеку в вашем животе, а помидоры еще и разбудят мозг, так как они стимулируют его активность при помощи тирамина. Такая овощная вечеринка точно не поможет заснуть.Если и есть что-то из растительного перед сном, то это даже не овощи, а фрукт — банан. В нем находится уже полюбившийся нам триптофан, который вызывает сонливость. К тому же находящиеся в бананах калий и магний помогают нервной системе успокоиться и настроиться на сон.5. ФАСОЛЬКак и все бобовые, фасоль вызывает метеоризм. Не особо приятно засыпать с изжогой, нарушенным пищеварением, вздутым животом и газами.Эксперты предлагают отказаться от фасоли перед сном и заменить ее на нут или соевые бобы — эдамаме. Они помогают успокоить нервную систему и быстрее заснуть.6. ЦИТРУСОВЫЕЦитрусовые провоцируют проблемы с желудком и изжогу из-за высокой кислотности, к тому же цитрусовые ароматы стимулируют активность мозга. Это все не лучшим образом сказывается на качестве сна.Замена — киви, тоже с кислинкой, а также с магнием, калием и фолатами, которые помогают успокоиться и заснуть7. СУХОФРУКТЫСухофрукты, как и фасоль, любят навести шум в вашем животе, что нежелательно перед сном. Спазмы, бурление и вздутие живота вызываются высоким содержанием сахара и клетчатке в сухофруктах, а также малым количеством воды.Сухофрукты тоже рекомендуют заменить орехами, но в этом случае лучше подойдут фисташки. Они содержат аминокислоты, полезные жиры и белки, которые дают долгое чувство сытости.8. ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙКто бы что ни говорил, но в чае содержатся кофеин, теофиллин и теобромин — убийственная троица для сна. Они учащают сердцебиение, повышают нервозность и стимулируют беспокойство. Поэтому зеленый чай рекомендуют пить за 3-4 часа до сна.Однако, если вы не можете жить без чашечки ромашкового чая, так как она вас успокаивает от нервных будней, можно заменить чай травяным настоем, в котором содержится ваша любимая ромашка. Можно еще добавить пассифлору. Они прекрасно расслабляют и готовят организм ко сну.