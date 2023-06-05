«Немеет нога, по ней бегают мурашки»: с каких симптомов начинается синдром узких джинсов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Носить слишком тесную одежду вредно для здоровья. Есть опасность получить «синдром узких джинсов» — крайне неприятную болезнь с тяжелыми проявлениями.Все мы хотим выглядеть стройнее и привлекательнее. Выбор одежды может существенно скорректировать несовершенства фигуры. Узкие облегающие джинсы могут скрыть недостатки в области ягодиц и бедер, визуально сделать ноги стройнее. Но носить очень плотные, сдавливающие тело брюки опасно для здоровья нервной системы.Можно столкнуться с крайне неприятным состоянием — «синдромом узких джинсов». Как он проявляется, «Доктору Питеру» рассказал врач-невролог, мануальный терапевт клиники «АБИА» Николай Державин.Чем опасны узкие брюкиЛюди, которые постоянно носят очень узкие брюки, могут познакомиться с парестетической мералгией Бернгардта — Рота, или «синдромом узких джинсов». Человек, которого беспокоят, а если дело зашло слишком далеко, мучат онемение и «бегание мурашек» по наружной поверхности бедра, скорее всего, столкнулся именно с этим состоянием. Иногда к онемению присоединятся чувство натянутости, жжения, боль в этой же зоне.Что такое парестетическая мералгия?Болезнь Бернгардта — Рота является вариантом туннельной невропатии, то есть сдавления нерва в узком месте, «туннеле». Так уж устроена наша анатомия, что нервы, идущие от головного и спинного мозга на периферию, на своем пути проходят ряд таких узких мест, каждый на своем маршруте.В случае если на нерв в таком «критическом» месте воздействует механический фактор, велика вероятность травматизации. Особенность работы нервной системы такова, что в случае нарушения работы нерва человек чаще не чувствует боли или дискомфорта в месте повреждения. Симптомы будут связаны с зоной ответственности данного конкретного нерва. Если нерв двигательный — будет слабость соответствующих мышц. Если нерв состоит из волокон, проводящих сигналы кожной чувствительности, — онемение. Если же нерв смешанный, то будет сочетание этих симптомов.Страдает чувствительностьВ случае травмы волокон нервов помимо нарушения проведения может возникать нечто вроде короткого замыкания. И в результате в центральную нервную систему начинает поступать искаженный сигнал, приводящий к формированию чувства боли, «бегания мурашек» или жжения, которые опять же будут человеком ощущаться в соответствующей зоне иннервации. Боль, возникающая в таких случаях, носит название «нейропатическая».Появление боли и парестезий по наружной поверхности бедра говорит о повреждении конкретного нерва, который носит соответствующее название — «наружный кожный нерв бедра». Он берет начало от корешков поясничного отдела спинного мозга, затем проходит в глубине нижней части поясницы и выходит на переднебоковую поверхность бедра через зону паховой складки, на границе ее наружной и средней трети.Именно в этом месте выхода на поверхность и находится «туннель» для данного нерва. И именно там он и будет травмироваться туго затянутым ремнем, узкими джинсами с низкой посадкой или тесным нижним бельем.Российский невролог Владимир Рот описал в XIX веке это заболевание у кавалеристов, вынужденных носить тесные лосины.Проблема связана с весомИмя второго первооткрывателя парестетической мералгии, немецкого невролога Мартина Бернгардта, помимо неврологии связано с изучением обмена веществ, и это не совпадение. Дело в том, что возможна травматизация наружного кожного нерва бедра в том же туннеле при перегибе. Такой перегиб бывает вызван резким изменением массы тела, а следовательно — и объема подкожно-жировой клетчатки живота. Это может быть при наборе массы тела, или, например, при беременности, или при резком похудении, например после бариатрической операции на желудке.Для того чтобы возникло повреждение нерва, механическая травматизация должна длиться какое-то время, крайне редко это бывает одномоментный процесс. Но есть некоторые общие факторы, которые делают нервы боле подверженными повреждению. На первом месте сахарный диабет и другие заболевания эндокринной системы, а также нехватка витаминов группы В.«Синдром» можно лечитьВ лечении парестетической мералгии помимо лекарственных средств, направленных на восстановление нерва, часто используются противоэпилептические препараты, устраняющие нейропатическую боль. Помимо медикаментозной терапии может быть использована физиотерапия, а также различные виды лечебных блокад. В случае неэффективности других методов лечения применяют декомпрессию нерва — микрохирургическую операцию по разблокированию нерва в туннеле.