Названа самая полезная поза для сна

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Сон на боку, в отличие от сна на спине или на животе, помогает работе глимфатической системы, которая выводит из тканей мозга токсичные белки. Об этом пишет в своей статье Дэвид Райт из Университета Монэш.Райт и его коллеги изучают связь между глимфатической системой и нейродегенеративными заболеваниями, в частности боковым амиотрофическим склерозом (БАС).Из-за прогрессирующего поражения двигательных нейронов пациенты с этим неизлечимым заболеванием теряют способность контролировать движения мышц, двигаться, говорить, глотать и дышать.Исследователи предположили, что в основе БАС лежит нарушение функции глимфатической системы, которая с помощью тока спинномозговой жидкости по специальным каналам очищает во сне центральную нервную систему от накопившихся за день отходов. Среди этого «мусора» — токсичные белки, которые образуют скопления в тканях мозга при нейродегенеративных заболеваниях.Максимальная активность глимфатической системы приходится на фазу самого глубокого, «медленного» ночного сна. Этим может объясняться жизненно важная функция сна для всех живых существ, включая человека. С возрастом качество сна снижается, а риск нейродегенеративных заболеваний, включая БАС, растет.Райт и его коллеги в ходе экспериментов на генетически модифицированных мышах с БАС подтвердили, что у таких животных глимфатическая система действительно работает хуже, чем у здоровых мышей, причем первые признаки этих нарушений появляются в самом начале болезни.Полученные результаты позволяют предположить, что терапия сна, которая направлена на улучшение «медленной» фазы сна, а значит, на повышение эффективности очищения мозга, может служить профилактикой нейродегенеративных заболеваний вообще и БАС в частности, пишут ученые.Как показывают исследования на грызунах, на эффективность работы глимфатической системы влияет также положение, в котором находится голова во время сна. По неясным пока причинам, лучше всего очищение мозга от «мусора» происходит во время сна на боку, в отличие от сна на спине или на животе. Кроме того, функцию глимфатической системы усиливают омега-3 жирные кислоты, умеренное потребление алкоголя и физические нагрузки.