Чистим лимфу! Очищение по методу Шрота

В этой статье вы узнаете как почистить лимфу, лимфатические сосуды и кровь лимонами!Очистка лимфатической системы и крови - обязательный шаг на пути к здоровью. Это возможность избежать многих болезней и очистить организм. В этой статье вы познакомитесь с несколькими способами очистки лимфы, крови и лимфатической системы. А основным компонентом в приготовлении рецептов является просто лимон. Будьте молоды, здоровы и красивы!Чистим лимфу, лимфатические сосуды и кровь лимонами!Очищение по методу ШротаОчищение кровиОчищение лимфатических сосудовОчищение по методу ШротаЭтот метод очищения лимфы известен уже полтора столетия. Применять его можно строго после чистки кишечника и печени, в противном случае все затраты (достаточно немалые) окажутся напрасными. Есть у метода и противопоказания – повышенная кислотность желудочного сока и аллергия на цитрусовые.Для чистки потребуются лимоны – на весь курс уйдет 201 плод. Из них выжимают сок и принимают его за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи. Пить сок нужно через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль, а после его употребления рот прополаскивают раствором соды (1 ч. ложка на стакан воды).Количество сока, выпиваемого в день, меняется:1-й день приема – сок из 5 лимонов;2-й день приема – сок из 10 лимонов;3-й день приема – сок из 15 лимонов;4-й день приема – сок из 20 лимонов;5-й день приема – сок из 25 лимонов;6-й день приема – сок из 25 лимонов;7-й день приема – сок из 25 лимонов;8-й день приема – сок из 25 лимонов;9-й день приема – сок из 20 лимонов;10-й день приема – сок из 15 лимонов;11-й день приема – сок из 10 лимонов;12-й день приема – сок из 6 лимонов.Пить сок нужно, не добавляя сахара или других подсластителей, в чистом виде, свежеприготовленный.Через 8–10 месяцев можно провести укороченный курс очищения:1-й день приема – сок из 1 лимона;2-й день приема – сок из 2 лимонов;3-й день приема – сок из 3 лимонов;4-й день приема – сок из 4 лимонов;5-й день приема – сок из 5 лимонов;6-й день приема – сок из 4 лимонов;7-й день приема – сок из 3 лимонов;8-й день приема – сок из 2 лимонов;9-й день приема – сок из 1 лимона.Очищение кровиТребуется:400 г чеснока,24 лимона.Приготовление:Из лимонов, не очищая их, отжать сок. Чеснок пропустить через чеснокодавилку, смешать с соком. Перелить полученное средство в бутыль из темного стекла с широким горлом, закрыть ее марлей или хлопчатобумажной тканью. Настаивать в течение 24 дней. Готовый настой хранить в холодильнике. Перед употреблением взбалтывать.Очищение лимфатических сосудовПоследняя процедура – очищение лимфатических сосудов. Она займет несколько дней.Требуется:2 стакана натурального меда,1 стакан укропного семени,2 ст. ложки корня валерианы.Приготовление:Семя укропа истолочь деревянным пестиком в деревянной емкости. Сухой корень валерианы мелко нарезать. Растительные компоненты смешать, высыпать в двухлитровый термос, залить медом и кипятком. Настоять в течение суток. Не процеживать.Принимать средство по 1 ст. ложке за 30 минут до еды, пока весь настой не будет выпит.