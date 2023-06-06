Эти небольшие изменения в распорядке дня помогут вам почувствовать себя лучше

Как личность нас формирует многое. Это то, где мы находимся, с кем и что конкретно делаем. К счастью, мы можем влиять на процесс становления себя как личности. Нужно лишь немного изменить распорядок дня. Благодаря этому вы и с психологической точки зрения будете чувствовать себя лучше.Психологи из Шеффилдского университета в Англии узнали, насколько влияет на внутреннее состояние людей выбор ими занятий, которые им нравятся, и избегание того, что вызывает у них негативные эмоции. Участникам нужно было во время выходных следовать инструкции, согласно которой они должны были заниматься тем, что вызывает у них положительные эмоции.В понедельник все добровольцы рассказали, как провели выходные. И выяснилось, что те, кто соблюдал инструкцию, испытали в выходные дни больше положительных эмоций. Особенно заметный эффект был у людей с более невротичным характером, которые говорили, что обычно изо всех сил старались управлять своими эмоциями.Но есть и одна проблема. Она заключается в том, что мы не всегда можем предугадать, какие эмоции будем в итоге испытывать. Кроме того, мы склонны переоценивать влияние на наше эмоциональное состояние различных драматических событий. К примеру, нам кажется, что мы будем долго радоваться выигрышу в лотерею, но на деле это продлится совсем недолго.В то же время люди склонны недооценивать влияние повседневных повторяющихся действий на внутреннее состояние. Вполне возможно, что изменение маршрута по дороге на работу может вам поднять настроение. К тому же специалисты отмечают, что 10 минут физической активности в день могут сделать счастливее.Ещё один эффективный способ поднять настроение - высыпаться. Результаты недавнего исследования, в котором участвовали более 20 тысяч человек, показали, что недосып всего на один час (до 7-9 часов) связан с повышением риска возникновения нервозности и чувства безнадёжности на 60-80%.