Врач Захарова объяснила, почему всегда нужно спать с закрытым окном

Это кажется логичным, особенно летом: спать с открытым окном полезнее. Заблуждение. Новое исследование показывает, почему вы должны держать окна закрытыми ночью."Согласно исследованию существует связь между ночными шумами и выбросом гормонов стресса. Эти гормоны стресса могут даже привести к повышению уровня холестерина и высокому кровяному давлению в долгосрочной перспективе", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование .Окружающие шумы, такие как уличный шум или проезжающие автомобили, вездесущи. Кажется, что наш мозг блокирует многие из этих раздражителей окружающей среды в течение дня. Однако мы воспринимаем их ночью, даже когда спим и не просыпаемся от них.Особенно в городах и шумных местах лучше держать окно закрытым на ночьОтчет об исследовании также предполагает связь между ночным воздействием окружающего шума и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одним из объяснений является бдительность наших предков, которые воспринимали шум как указание на возможные источники опасности, особенно ночью.Поэтому наш организм все еще находится в состоянии боевой готовности, гормоны стресса готовят нас к возможному побегу. Особенно в городах и в местах, где не совсем тихо, лучше держать окна закрытыми на ночь.