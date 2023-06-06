Невролог Гайфутдинов рассказал, может ли элеутерококк помочь подготовиться к экзаменам

В первые недели лета многие подростки активно готовятся к грядущим экзаменам. И дабы вспомнить все, чему они научились за предыдущие 9 месяцев, некоторые студенты и школьники используют экстракт из корней элеутерококка. Журналисты попытались разобраться, настолько ли хорош этот препарат в подготовке к экзаменам.Разобраться в насущном вопросе помог врач-невролог Рустем Гайфутдинов. Специалист объяснил, что этот препарат относится к группе психостимулирующих. Другими словами, в форс-мажорных ситуациях элеутерококк помогает организму собраться с силами и даже отказаться от таких естественных потребностей, как сон.Однако не следует забывать, что таким образом мы подвергаем организм дополнительному стрессу, за который рано или поздно придется расплачиваться. И чем дольше человек использует его, тем сильнее будет «отдача», то есть, попросту, захочет отдохнуть. Поэтому лучше готовиться к экзаменам на протяжении года.