Невролог Гайфутдинов рассказал, может ли элеутерококк помочь подготовиться к экзаменам
Разобраться в насущном вопросе помог врач-невролог Рустем Гайфутдинов. Специалист объяснил, что этот препарат относится к группе психостимулирующих. Другими словами, в форс-мажорных ситуациях элеутерококк помогает организму собраться с силами и даже отказаться от таких естественных потребностей, как сон.
Однако не следует забывать, что таким образом мы подвергаем организм дополнительному стрессу, за который рано или поздно придется расплачиваться. И чем дольше человек использует его, тем сильнее будет «отдача», то есть, попросту, захочет отдохнуть. Поэтому лучше готовиться к экзаменам на протяжении года.
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