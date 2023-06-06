Симптом «белого пятна»: врач ФМБА назвал самые опасные признаки нарушения кровообращения

Сердечно-сосудистый хирург рассказал о причинах нарушения кровообращения, методах диагностики и самых тревожных симптомах, которые требуют срочного обращения к врачу.Кровь «бурлит» или «застыла в жилах» — так образно мы говорим об избытке энергии или о леденящем страхе. Но с точки зрения физиологии это явные признаки нарушения кровообращения.Почему это случается? И как понять, не нарушено ли кровообращение именно у вас? По каким симптомам можно это определить? На вопросы «Доктора Питера» ответил заведующий отделением сосудистой хирургии ФКНЦ ФМБА.Общие и местные«Нарушения кровообращения — это группа изменений циркуляторной (кровеносной) системы, при которых наблюдается увеличение или уменьшение объема крови в сосудах, нарушение текучести крови и функциональные деформации форменных элементов, а также внутренние кровотечения», — объяснил «Доктору Питеру» врач, сосудистый хирург ФКНЦ ФМБА Виктор Балдин.К общим нарушениям кровообращения врачи относят шоковые состояния, венозное и артериальное полнокровие, к местным — тромбозы, ишемии, инфаркты, эмболии.ПричиныВ первую очередь нарушение кровообращения может вызвать ряд заболеваний, отмечает сосудистый хирург. Это сахарный диабет, атеросклероз и ожирение. Есть и другие факторы риска:малоподвижный образ жизни;курение;возраст старше 50 лет;хронический стресс и импульсивное поведение;прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК);чрезмерные физические нагрузки;генетическая предрасположенность к нарушению липидного обмена.Симптомы — когда пора бить тревогу«При нарушениях кровообращения большинство пациентов отмечают чувство онемения или покалывания в кончиках пальцев, изменение цвета кожи конечностей, ощущение холода в ступнях и кистях, частые головные боли, сильные головокружения, нарушение координации движений, обмороки, болевые ощущения в грудной клетке, которые распространяются по другим участкам тела, недомогание, слабость, усталость, расстройства сна, ухудшение памяти, изменения артериального давления, снижение либидо, нарушение эректильной функции», — объясняет Виктор Балдин.Самые опасные признаки плохого кровообращенияЭти симптомы требуют незамедлительного обращения к специалисту:Посинение одного из участков кожи, а также резкая боль в этой части тела.Симптом «белого пятна» — замедленное наполнение капилляров кожи после их сдавливания. Тест проводится на внутренней стороне кисти или стопе пациента, на лбу, мочке уха, ногте пальца: в норме после 5-секундного сдавливания белое пятно на коже должно исчезнуть через 2 секунды. Значительное удлинение времени свидетельствует о микроциркуляторных расстройствах.Судороги.Внезапная потеря сознания и нарушение координации движений.Нарушение речи.Острая и непрекращающаяся головная боль.Внезапное онемение половины лица.Как ставят диагнозДиагностикой и лечением нарушений кровообращения занимается сердечно-сосудистый хирург.«Для выявления патологии понадобится сделать дуплексное сканирование сосудов, ультразвуковое исследование, КТ, МРТ, сдать анализ крови на липидный профиль и коагулограмму, а также клинический и биохимический анализы крови», — объяснил Виктор Балдин.