Симптом «белого пятна»: врач ФМБА назвал самые опасные признаки нарушения кровообращения
Кровь «бурлит» или «застыла в жилах» — так образно мы говорим об избытке энергии или о леденящем страхе. Но с точки зрения физиологии это явные признаки нарушения кровообращения.
Почему это случается? И как понять, не нарушено ли кровообращение именно у вас? По каким симптомам можно это определить? На вопросы «Доктора Питера» ответил заведующий отделением сосудистой хирургии ФКНЦ ФМБА.
Общие и местные
«Нарушения кровообращения — это группа изменений циркуляторной (кровеносной) системы, при которых наблюдается увеличение или уменьшение объема крови в сосудах, нарушение текучести крови и функциональные деформации форменных элементов, а также внутренние кровотечения», — объяснил «Доктору Питеру» врач, сосудистый хирург ФКНЦ ФМБА Виктор Балдин.
К общим нарушениям кровообращения врачи относят шоковые состояния, венозное и артериальное полнокровие, к местным — тромбозы, ишемии, инфаркты, эмболии.
Причины
В первую очередь нарушение кровообращения может вызвать ряд заболеваний, отмечает сосудистый хирург. Это сахарный диабет, атеросклероз и ожирение. Есть и другие факторы риска:
малоподвижный образ жизни;
курение;
возраст старше 50 лет;
хронический стресс и импульсивное поведение;
прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК);
чрезмерные физические нагрузки;
генетическая предрасположенность к нарушению липидного обмена.
Симптомы — когда пора бить тревогу
«При нарушениях кровообращения большинство пациентов отмечают чувство онемения или покалывания в кончиках пальцев, изменение цвета кожи конечностей, ощущение холода в ступнях и кистях, частые головные боли, сильные головокружения, нарушение координации движений, обмороки, болевые ощущения в грудной клетке, которые распространяются по другим участкам тела, недомогание, слабость, усталость, расстройства сна, ухудшение памяти, изменения артериального давления, снижение либидо, нарушение эректильной функции», — объясняет Виктор Балдин.
Самые опасные признаки плохого кровообращения
Эти симптомы требуют незамедлительного обращения к специалисту:
Посинение одного из участков кожи, а также резкая боль в этой части тела.
Симптом «белого пятна» — замедленное наполнение капилляров кожи после их сдавливания. Тест проводится на внутренней стороне кисти или стопе пациента, на лбу, мочке уха, ногте пальца: в норме после 5-секундного сдавливания белое пятно на коже должно исчезнуть через 2 секунды. Значительное удлинение времени свидетельствует о микроциркуляторных расстройствах.
Судороги.
Внезапная потеря сознания и нарушение координации движений.
Нарушение речи.
Острая и непрекращающаяся головная боль.
Внезапное онемение половины лица.
Как ставят диагноз
Диагностикой и лечением нарушений кровообращения занимается сердечно-сосудистый хирург.
«Для выявления патологии понадобится сделать дуплексное сканирование сосудов, ультразвуковое исследование, КТ, МРТ, сдать анализ крови на липидный профиль и коагулограмму, а также клинический и биохимический анализы крови», — объяснил Виктор Балдин.
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