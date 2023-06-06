Нутрициолог Строков объяснил, действительно ли имбирь полезен для здоровья

Имбирь - универсальная пряность с впечатляющей пользой для здоровья.Поэтому стоит включить имбирь в свой ежедневный рацион и воспользоваться его ценными свойствами. Будь то свеженатертый, в качестве приправы или в виде имбирного чая - имбирь является настоящим универсальным средством для нашего здоровья."Если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, чрезмерное потребление или вы принимаете лекарства, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем употреблять имбирь на регулярной основе", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строкв .Имбирь: полезная добавка для улучшения самочувствияВы можете включить имбирь в свой рацион различными способами. Он оказывает ряд благотворных воздействий на организм.Пищеварительный эффектИмбирь содержит ферменты, которые стимулируют выработку пищеварительных соков и, таким образом, могут поддерживать пищеварение. Имбирь также оказывает успокаивающее действие на желудок и может облегчить тошноту, вздутие живота или метеоризм.Противовоспалительные свойстваГингеролы и шогаолы, содержащиеся в имбире, обладают противовоспалительными свойствами."Они могут помочь вам уменьшить воспаление в организме, вызванное такими заболеваниями, как артрит или воспалительное заболевание кишечника".Укрепление иммунной системыИмбирь также богат антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами в организме и поэтому могут укреплять иммунную систему. Благодаря своим противовоспалительным свойствам имбирь может помочь предотвратить простуду и другие инфекции. Поэтому чашка имбирного чая может быть хорошим выбором для укрепления вашей иммунной системы.Улучшение кровообращенияИнгредиенты имбиря также могут улучшить кровообращение. Улучшение кровообращения не только способствует общему здоровью, но также может помочь уменьшить боль и помочь в регенерации мышечной ткани.Управление весом"Имбирь повышает метаболизм и снижает аппетит. Имбирь также может улучшить жировой обмен, что означает, что ваше тело сжигает жир более эффективно".