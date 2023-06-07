Диетолог Дюваль предупредила о вреде кофе для нервной системы и сосудов

Диетолог Анжелика Дюваль: рьяным любителям кофе грозит преждевременный износ нервной системы.В интервью диетолога Дюваль прозвучала рекомендация воздерживаться от употребления больших доз кофеина. Специалист предупредила о вреде ежедневного приема кофе для нервной системы. Также в этом плане вредны любые содержащие кофеин стимуляторы.В организме кофеин блокирует связь мозга с аденозином – нейротрансмиттером, который накапливается в теле за день, вызывая вечером чувство усталости и сонливости. Такая блокировка не позволяет нервной системе расслабляться, и если человек выпивает много кофе или других кофеинсодержащих напитков, его нервная система переходит в режим постоянного напряжения, что способствует ее перегрузке. Последствиями этого могут стать неврозы, тревожность, беспокойство, раздражительность, агрессивность, потеря сна.Кроме того, отметила диетолог Дюваль, кофе может вредить состоянию кровеносных сосудов, провоцируя их неконтролируемые спазмы.«Кофе содержит теобромин и кофеин, которые действуют на организм по-разному – одно вещество сужает, а другое расширяет сосуды. Это все происходит в достаточно короткий временной промежуток, из-за чего ухудшается состояние сосудов и становится сложно контролировать свое давление», - объяснила медик «Народным новостям».Врач посоветовала пить кофе два-три раза в месяц и не чаще, воздерживаюсь от добавления в него сахара и других сладких наполнителей. Эксперт напомнила, что при имеющейся гипертонии и других хронических проблемах с сосудами и сердцем, а также при склонности к метеозависимости кофеин лучше не употреблять совсем.