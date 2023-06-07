Почему киви стоит есть с кожурой

Узнайте, что вы теряете, если едите только мякоть фрукта, а кожицу выбрасываете.Киви — это низкокалорийный и очень полезный фрукт, но мало кто знает, что его кожица по некоторым показателям полезнее самой мякоти. При этом следует отметить, что кожица киви имеет шероховатую текстуру и не всем может понравиться ее вкус и консистенция. Особенно много в кожуре следующих соединений:1. Клетчатка. Помогает пищеварению и снижает уровень холестерина в крови. В кожуре киви её на 50% больше по сравнению с мякотью.2. Витамины Е и С. Способствуют быстрому заживлению ран и шрамов, делают кожу красивой и повышают общий жизненный тонус. Кроме того, витамины Е и С являются мощными антиоксидантами, то есть нейтрализуют свободные радикалы в организме. Они борются с бактериями и помогают нам сохранять молодость и здоровье. Количество антиоксидантов в кожице киви гораздо выше, чем в мякоти.3. Фолиевая кислота. Повышает настроение и работоспособность, помогает кроветворению. Она обязательно должна присутствовать в рационе беременных для нормального развития плода. Фолиевой кислоты в кожице киви на 32% больше, чем в мякоти.Как правильно есть киви с кожицейПо возможности покупайте органические киви, поскольку большая часть пестицидов скапливается именно в кожуре. Приобрести натуральные фрукты можно в экомагазинах — там обычно имеются все подтверждающие качество документы. Также вы можете встретить фрукты с маркировкой bio или «эко» на рынках и в супермаркетах.Перед употреблением обязательно промойте киви, чтобы минимизировать количество бактерий. Если мохнатая кожица фрукта раздражает слизистую рта, протрите киви бумажным полотенцем или щёткой для фруктов. Существует гладкий сорт киви под названием «кивиньо», но его найти затруднительно — проще удалить ворсинки у обычного.Лучше не есть больше 2–3 киви в сутки, если вы употребляете их почти каждый день. Частое поедание этого фрукта в больших дозах может спровоцировать дерматит или испортить работу поджелудочной железы, ведь киви очень насыщен витаминами и кислотой. Если же вы едите его время от времени, то ограничений в количестве нет — ориентируйтесь на собственное самочувствие.Кому нельзя есть кивиВоздержитесь от употребления фрукта, если у вас:аллергия на киви;повышенная кислотность;острый гастрит или язва;диарея (киви имеет слабительный эффект);камни в почках или риск их развития.