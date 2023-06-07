Управление сном может привести к психологическим проблемам

Если человек неграмотно подойдёт к этому делу, то вскоре начнёт путать реальные события со сновидениями, предупредил врач. А там и до излишней нервозности и невозможности уснуть недалеко.Но правильный подход к осознанным сновидениям (а именно так это называется) может помочь, когда замучили кошмары, или после сильного стресса, отметил специалист.Управляемый сонЧеловек способен влиять на свои сновидения, управлять сном — это дело навыка. Чаще всего мы начинаем осознавать нереальность происходящего и влиять на сюжет сновидений случайно.«Но можно специально развить эту способность», — сказал изданию «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.Опасно ли управлять сномПо словам врача, если делать все свои сны осознанными, то со с временем можно стать слишком нервным. Также может появиться бессонница. Особенно впечатлительные люди могут и вовсе спутать сон и явь, предупредил сомнолог. Многие события, разговоры и ситуации человек начнёт воспринимать так, будто они происходят во сне. Появятся сомнения — а было ли то или иное событие настоящим, или мне просто приснилось?«Это может обернуться серьёзными психологическими проблемами», — добавил Котенков.Польза осознанных сновИ всё же способность управлять снами можно обернуть себе на пользу. Осознанные сны развивают воображение, улучшают моторику мозга, рассказал специалист. Внедрение в сюжет сна помогает избавиться от хронических ночных кошмаров.Также эта способность не будет лишней для людей, желающих справиться с психологическими травмами.