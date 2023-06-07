Психолог Гладышева: Сохранить хладнокровие в чрезвычайных ситуациях поможет реактивный навык
Специалист объясняет, что свое поведение действительно можно скорректировать. Однако для того, чтобы начать отзываться на спонтанные проблемы нужным образом, необходимо получить реальный навык такого поведения. Другими словами, тренировать в себе те или иные качества.
По словам психолога, для удержания хладнокровного состояния существуют даже специальные курсы, на которых человека учат правильно вести в тех или иных экстренных ситуациях. При этом следует понимать, что на чужом примере научиться этому навыку нельзя.
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