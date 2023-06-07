Врач предупредил о неожиданном последствии курения

Помимо онкологических и других опасных заболеваний, курение может привести и к неожиданным последствиям для здоровья. Об этом рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито.Он указал на исследования, которые доказывают, что курение увеличивает вероятность развития как незначительного снижения слуха, так и серьезных заболеваний ушей. Кроме того, оно усугубляет уже имеющиеся проблемы со слухом. Это, объяснил Жито, связано с тем, что никотин повреждает мелкие сосуды, вредит кровоснабжению уха и затрудняет доступ кислорода.Врач добавил, что курение может способствовать развитию других заболеваний, которые влияют на слух.«К примеру, исследования показывают, что курение увеличивает вероятность развития инфекций ушей, таких как средний отит. Все может закончиться даже полной глухотой», — предупредил Жито.На слух может повлиять и наличие в табаке токсических веществ, таких как никотин и окись углерода, продолжил эксперт. По его словам, эти вещества способны повредить ухо и мешать передаче сигналов в нервных волокнах.«В целом курение может привести к множеству серьезных проблем со здоровьем, включая потерю слуха. Поэтому, если вы курите, настоятельно рекомендую избавиться от этой вредной привычки, чтобы сохранить свое здоровье в целом и слух в частности», — заключил врач, добавив, что слух может начать восстанавливаться после отказа от курения.