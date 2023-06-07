Полезна ли на самом деле манная каша - эндокринолог Гуреева рассказала о спорном продукте

Манная каша может быть частью здорового питания, если употреблять ее в умеренных количествах и готовить из более полезных ингредиентов. Манная крупа содержит сложные углеводы, клетчатку и некоторые важные питательные вещества."Молоко, которое в основном используется в манной каше, содержит, например, белок, кальций и витамин D. Однако высокое содержание сахара во многих рецептах манной крупы является потенциальным недостатком", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .Чрезмерное потребление сладких продуктов может привести к увеличению веса и проблемам со здоровьем.Поэтому рекомендуется поддерживать низкое содержание сахара при приготовлении манной каши и использовать альтернативные подсластители, такие как мед или кленовый сироп, или украсить кашу свежими фруктами.Кроме того, манная каша может быть проблематичной для людей с непереносимостью глютена или глютеновой болезнью, поскольку ее часто готовят из пшеничной манной крупы."Чтобы сделать манную кашу более полезной, вы также можете использовать обезжиренное молоко или растительные заменители молока. Добавление свежих фруктов или ягод придает вашему любимому блюду естественную сладость и дополнительные питательные вещества".Фруктовое удовольствие: полезная манная каша со свежими фруктамиСледующий рецепт предлагает вам более здоровую альтернативу классической манной каше с использованием цельнозерновой манной крупы и натурального подсластителя. Добавление свежих фруктов придает манке дополнительный вкус и пищевую ценность.Гуреева поделилась здоровым вариантом в качестве вкусного перекуса или как часть сбалансированного завтрака или десерта:Ингредиенты:50 г цельнозерновой манной крупы300 мл обезжиренного молока или растительных заменителей молока (например, миндального или овсяного молока)1 столовая ложка меда или кленового сиропа1 чайная ложка ванильного экстракта или ванильного сахараЩепотка солиСвежие фрукты на ваш выбор (например, ягоды, кусочки яблока, кусочки банана)