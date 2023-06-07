Забудьте к ним дорогу: врач перечислила 3 признака гастроэнтеролога, который вам точно не поможет

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Потратить время, деньги, нервы на то, чтобы вам поставили неверный диагноз или назначили неправильное лечение, совсем не хочется. Рассказываем, как этого избежать.Наверняка у вас или ваших знакомых есть в запасе история, когда поход к врачу совсем не обрадовал или даже навредил. В медицине, как, впрочем, и в любой другой отрасли, встречаются неграмотные специалисты. Гастроэнтеролог Мария Лопатина рассказала, на что надо обратить внимание при выборе профильного врача.Гастроэнтеролога стоит поменять, если по итогу консультации у вас сомнительный диагноз.«Я часто напоминаю пациентам о том, какие формулировки в диагнозах должны вызывать сомнения в профессионализме врача», — говорит гастроэнтеролог.Вот самые распространенные:«Хронический панкреатит» у каждого второго пациента с «диффузными изменениями в поджелудочной железе» по результатам УЗИ органов брюшной полости. Хронический панкреатит существует, это тяжелое заболевание, но встречается он, к счастью, гораздо реже, чем его ставят.«Перегиб желчного пузыря». Тут все просто: это не диагноз.«Хронический спастический колит» — такого не существует в природе.«Хронический бескаменный холецистит» — встречается у реанимационных пациентов. Если вы дошли до кабинета гастроэнтеролога на своих ногах, у вас его нет.Постановка таких диагнозов приводит к бессмысленному обследованию и лечению, при этом симптомы как были, так и останутся.Есть еще один важный нюанс, на который стоит обратить внимание, — неадекватное обследование.Назначение неинформативных обследований (например, кал на дисбактериоз, ХМС по Осипову, копрограмма, аммонийный дыхательный тест и ПЦР кала на H. pylori), которые не дают ничего, кроме зря потраченных денег.Отсутствие четкого обоснования и понимания, какие обследования и в какой последовательности необходимо провести. Здесь уже понятно, что доктор сам путается и не может понять, что именно надо искать.«Нередко сталкиваюсь с ситуациями, когда пациент планомерно и послушно делает гастро- или колоноскопию каждый год, но никаких значимых изменений на них как не было, так и нет. При этом, если он спрашивает у врача, с какой целью делать исследование так часто, получает ответ „Потому что надо“, без какого-либо адекватного объяснения цели», — комментирует Мария Лопатина.И наконец, плохого врача выдает неадекватное лечение.Здесь примеров может быть множество: например, когда доктор назначает семь препаратов, но почему-то никакой не работает. Или когда переназначает лекарство, однако улучшений все равно нет. Еще некоторые лекарства могут быть «до кучи» — их выписывают на всякий случай, хуже точно не будет.Также стоит насторожиться, если врач назначает вам:ферменты без намека на панкреатит;желчегонные при запорах;гепатопротекторы «для поддержки печени»;пробиотики, потому что без них никак;ребамипид для защиты слизистых.«Важно, чтобы у врача было понимание и он мог в доступной форме объяснить, что и зачем назначается в каждой конкретной ситуации. Формулировки „на всякий случай“, „лишним не будет“, „это для поддержания печени/кишечника/иммунитета“ сразу должны вызвать очень большие сомнения», — заключила эксперт.Запомните: если вы сталкиваетесь с отсутствием доступных и подробных объяснений, назначением неинформативных анализов и сомнительных препаратов, то как минимум стоит получить второе мнение.