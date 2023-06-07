Эндокринолог Гуреева назвала 3 признака, что вы едите слишком много сахара

Вы часто устаете? Это лишь один из многих симптомов, который указывает на чрезмерное потребление сахара. Рассказываем, на какие признаки обязательно стоит обратить внимание.Сколько сахара полезно для здоровья?"Мы должны потреблять не более 50 граммов сахара для ежедневного потребления энергии в 2000 калорий. В зависимости от ситуации эту рекомендацию уже можно превысить двумя стаканами апельсинового сока", - говорит врач-эндокринолог Антонина ГурееваСекретные сахарные бомбы могут привести не только к ожирению, но в долгосрочной перспективе и в худшем случае к диабету и сердечным заболеваниям. Чтобы дело не зашло так далеко, наше тело обычно сообщает заранее подсказками.1. У вас слабый иммунитетПродукты с высоким содержанием сахара могут ослабить иммунную систему. Высокое потребление сахара обычно связано с более бедной питательными веществами диетой.Совет: чем проще продукты, тем лучше. По возможности отдавайте предпочтение цельным продуктам, таким как цельнозерновые продукты и необработанные фрукты и овощи, вместо готовых продуктов. Так вы снабжаете свой организм необходимыми веществами, в которых он нуждается.2. Вы постоянно устаетеКогда послеобеденный спад снова настигнет вас, плитка шоколада станет вашим спасением, настоящим зарядом энергии. Но кайф длится недолго, вскоре после этого вы снова чувствуете слабость и вялость. А концентрация? Его тоже нет."Сахар вызывает резкий скачок уровня сахара в крови и столь же быстрый спад. Кроме того, регулярное потребление запускает цикл, в ходе которого организм буквально требует сахара для повышения энергии".Вот почему сложнее отказаться от сладкого, если вы употребляете его регулярно. Спираль влечения запрограммирована заранее.3. У вас проблемы с пищеварениемВы часто страдаете от метеоризма, диареи или запора? Если кишечник регулярно выходит из-под контроля, в этом также может быть виновато повышенное потребление сахара."Если сахара слишком много, кишечная флора может быстрее выйти из равновесия, что не только проявляется в виде неприятных проблем с пищеварением, но и негативно влияет на иммунную систему".