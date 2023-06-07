Кардиолог Гаглошвили назвал главную причину, повышающую риск инфаркта у женщин

Связано это с гормоном, который обладает мощным защитным действием для сердца и сосудов. Когда его достаточно в организме, риск гипертонии и развития инфаркта у женщин низкий.Речь о главном женском половом гормоне — эстрогене, уровень которого серьезно снижается с наступлением менопаузы. Именно в этот период риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, а также инфаркта у женщин заметно возрастает. Причем даже у тех, у кого раньше было нормальное давление и даже пониженное.«Бытует даже такое мнение, что до климакса у женщины не может случиться инфаркта, что эстрогены целиком и полностью от этого защищают. Это не совсем так, но эстрогены мощный кардиопротектор, а также они обладают сосудорасширяющим эффектом», — рассказал в своем телеграм-канале врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.Кроме того, по словам специалиста, эстрогены помогают сохранять эластичность стенки сосудов. А когда их уровень заметно падает в крови, сосудистая стенка становится более жесткой. В свою очередь, повышение жесткости стенки сосудов считается одним из компонентов эссенциальной гипертонии — самостоятельного повышения давления, а не на фоне какого-то недуга.«В период постменопаузы возрастает риск увеличения массы тела, в результате чего повышается активность симпатической нервной системы, ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), задерживается натрий и жидкость в организме — развивается эссенциальная гипертония», — добавляет Тамаз Гаглошвили.По словам кардиолога, в постменопаузе прием гормонов для лечения гипертонии не поможет. Женщинам в этом возрасте для снижения давления нужны обычные антигипертензивные препараты.«Гормоны могут быть назначены только гинекологом для женского здоровья. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — заключил эксперт.Но есть болезни, которые при менопаузе проходятДа, на наступление менопаузы можно посмотреть с позитивной стороны. Один из плюсов — она может «вылечить» многие гинекологические заболевания, которые бывают только у женщин репродуктивного возраста. О них рассказывал акушер-гинеколог Иван Бокин, он перечислил двадцать таких.Среди них, к примеру, миомы матки. Когда прекращается гормональная подпитка, происходит обратное развитие (инволюция) миоматозных узлов: они уменьшаются в размерах и кальцинируются. Если в менопаузе узлы не регрессируют, это должно вызвать онконастороженность. А если миома еще и начинает расти, надо обязательно пройти обследование для исключения у женщины саркомы.