Риск болезней сердца снижается, если ходить всего 20 минут в день - кардиолог Варфоломеев
Основные факторы, способствующие сердечным заболеваниям, включают такие проблемы, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и ожирение.
Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, врачи рекомендуют придерживаться здоровой диеты, при необходимости сбросить вес, бросить курить и поддерживать низкое кровяное давление.
"Даже 20-минутная прогулка каждый день поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличение количества упражнений, в которых участвуют люди, является ключом к укреплению здоровья сердца", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .
Было обнаружено, что уровень физической активности в этих группах часто ниже, и повышение уровня может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Регулярная физическая активность является ключевым компонентом оптимального здоровья сердца. Результаты исследований дают возможность сосредоточить наши усилия на программах физической активности в местах, где люди больше всего в них нуждаются.
Взрослые смогут соблюдать рекомендации по уровню физической активности 150 минут в неделю с «простой» 20-минутной ежедневной прогулкой.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Кардиология
Добавить комментарий