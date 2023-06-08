Могут ли травы победить тревожность

Что известно об успокаивающем действии трав и могут ли они навредить?Травы могут помочь, но естественное не всегда значит безвредное. И у лекарственных трав есть побочные действия. Перед тем как принимать их, обязательно посоветуйтесь с врачом, особенно если у вас есть аллергия или вы регулярно принимаете какие-то медикаменты. Взаимодействие лекарственных трав с другими препаратами может привести к серьёзным последствиям.Перец опьяняющий (кава)Напиток из корней этого растения обладает успокаивающим действием. Его принимают для расслабления и ясности ума, а также советуют при генерализованном тревожном расстройстве. Некоторое время считалось, что пищевые добавки с содержанием кавы вредят печени. Но по данным последних исследований, дело не в самом растении, а в том, как оно выращивалось. Токсично только то сырьё, в которое попали какие-то примеси или вредоносные бактерии.СтрастоцветПо данным нескольких клинических исследований, экстракт страстоцвета помогает бороться с тревожностью. Но обычно в пищевых добавках его совмещают с другими травами, поэтому сложно выявить влияние отдельного компонента.Страстоцвет считается безопасным, если принимать его согласно инструкции. В редких случаях были замечены такие побочные эффекты, как сонливость, головокружение и дезориентация.ВалерианаВалериана снижает стресс и тревожность, но действует не на всех и считается безопасной в умеренных дозах. Тем не менее не принимайте её больше двух-трёх недель без консультации с врачом. При длительном применении или передозировке могут возникнуть головные боли, головокружение, сонливость.РомашкаПо данным исследований, это растение снижает тревожность. Кратковременный приём ромашки считается безопасным. Однако будьте осторожны: она может разжижать кровь. Её нельзя принимать вместе с другими кроворазжижающими препаратами.Кроме того, ромашка может вызвать аллергическую реакцию у людей, чувствительных ко всему семейству астровых. К нему относят бархатцы, календулу, маргаритки, хризантемы.ЛавандаСогласно некоторым исследованиям, пероральное употребление (то есть через рот) лаванды и ароматерапия полезны при тревожных расстройствах. Однако данных пока недостаточно. Приём лаванды внутрь может привести к запору и головным болям, увеличить седативный эффект других препаратов и понизить давление.МелиссаПо предварительным данным, мелисса снижает такие симптомы тревожности, как повышенная возбудимость и раздражительность. Она хорошо переносится организмом и считается безопасной при краткосрочном приёме. В редких случаях может вызвать тошноту и боли в желудке.Обратите внимание, что некоторые травы вызывают сонливость. Если вы принимаете их, соблюдайте осторожность при вождении транспорта и работе с механизмами.Если тревога мешает вам жить, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу. При серьёзных формах тревожных расстройств необходимо медикаментозное лечение и психологическая помощь.