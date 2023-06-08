Пять продуктов, которые помогут сжечь в два раза больше жира
Малина содержит 8 граммов клетчатки в одной чашке. Как сообщает материал в Journal of Nutrition, клетчатка была и остается одним из оптимальных факторов снижения веса. Как показало исследование, увеличив (!) ее потребление на 8 граммов исходя из каждой 1000 потребляемых калорий, можно получить уменьшение веса на 2 кг.
Овсяная каша также богата клетчаткой, а еще и белком. Особенно помогает съедание овсянки за три часа до тренировки. Это запускает метаболизм и помогает сжечь больше жира.
Йогурт. Богат белком, создает ощущение быстрого насыщения при малом числе калорий. Только нужен не сладкий. Для придания сладости добавляем натуральные ягоды
Арахисовое масло — еще один источник белка и клетчатки, плюс — масса полезных жиров. При умеренной калорийности.
Яйца. Одно крупное яйцо содержит 72 килокалории, а в нем до 6 граммов белка. По сообщению журнала EatingWell, те, кто на завтрак предпочитают яйца, способны терять вдвое больше веса, чем те, что столько же калорий получали из кондитерских изделий.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий