Пять продуктов, которые помогут сжечь в два раза больше жира

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Так называемое лечебное голодание часто оказывает совсем не позитивный эффект. Напротив, после резких ограничений в пище люди потом резко набирают вес, теряя здоровье. Но давно известны продукты, которые способствуют правильному обмену веществ и за счет этого деликатному похудению.Малина содержит 8 граммов клетчатки в одной чашке. Как сообщает материал в Journal of Nutrition, клетчатка была и остается одним из оптимальных факторов снижения веса. Как показало исследование, увеличив (!) ее потребление на 8 граммов исходя из каждой 1000 потребляемых калорий, можно получить уменьшение веса на 2 кг.Овсяная каша также богата клетчаткой, а еще и белком. Особенно помогает съедание овсянки за три часа до тренировки. Это запускает метаболизм и помогает сжечь больше жира.Йогурт. Богат белком, создает ощущение быстрого насыщения при малом числе калорий. Только нужен не сладкий. Для придания сладости добавляем натуральные ягодыАрахисовое масло — еще один источник белка и клетчатки, плюс — масса полезных жиров. При умеренной калорийности.Яйца. Одно крупное яйцо содержит 72 килокалории, а в нем до 6 граммов белка. По сообщению журнала EatingWell, те, кто на завтрак предпочитают яйца, способны терять вдвое больше веса, чем те, что столько же калорий получали из кондитерских изделий.