Эндокринолог Максимова назвала способы укрепления сосудов при диабете

Врач-эндокринолог Марина Максимова: кровеносные сосуды у диабетиков повреждаются из-за высокого уровня сахара.Сосудистая система при заболевании диабетом подвергается особому риску, констатировала в интервью эндокринолог Максимова.«Это связано с тем, что из-за избытка сахара стенки сосудов истончаются, на них появляются повреждения, из-за чего развиваются некрозы и онемение», - рассказала медикВрач назвала способы укрепления сосудов при диабете – в первую очередь диабетикам рекомендуется удерживать нормальные показатели сахара в крови, избегать длительных периодов повышенного содержания глюкозы. По словам Марины Максимовой, на этом пути особенно эффективны физические нагрузки, а также детальность, способствующая укреплению и развитию мышц.«Развитая мускулатура является резервуаром для утилизации и хранения избытков глюкозы», - пояснила эндокринолог.Еще один способ укрепления сосудов при диабете – это профилактика скачков артериального давления. Резкие изменения показателей АД, их повышение создают вредное для сосудов напряжение, чрезмерный тонус. Эксперт посоветовала людям с диабетом консультироваться с врачом по поводу приема препаратов, содействующих стабилизации кровяного давления. Помимо этого, нужно держать под контролем холестерин, ежегодно проверять его уровень посредством анализов крови. Нормализация уровня холестерина способствует более здоровому давлению.Другим способом укрепления сосудов при диабете эндокринолог Максимова назвала отказ от курения. Под воздействием компонентов табачного дыма кровеносные сосуды становятся склонными к спазмам, вдобавок дым мешает сосудистой ткани получать достаточно кислорода.«У курящих диабетиков уровень сахара ощутимо выше, а также сложнее взять под контроль повышенный уровень глюкозы», – предупредила специалист.Максимова добавила, что диабетикам также важно регулярно проверять состояние сердечно-сосудистой системы у врачей.