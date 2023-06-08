Врач-терапевт рассказал об опасных и неочевидных последствиях сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни является нормой для многих людей. И количество таких граждан в мире ежедневно увеличивается. Врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал неочевидные последствия сидячего образа жизни.Специалист отмечает, что длительное сидение приводит к застою в нижнем отделе туловища. А это в свою очередь грозит таким заболеваниям, как сахарный диабет и варикозное расширение вен. Поэтому даже во время сидячей работы следует каждые 15 минут вставать и делать несложные упражнения, которые не дают организму «засидеться».Кроме того, говорит Андрей Кондрахин, организм недополучает огромную долю кислорода. Ведь сидя фактически работает только верхняя часть легких. Из-за этого люди чувствуют постоянную усталость, которую стремятся побороть крепким кофе. Вот только этот напиток вряд ли поможет проснуться. Куда лучшим решением станет выход на улицу.