Польза и вред зеленого лука: какие блюда приготовить для укрепления иммунитета и нервной системы

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Салат с зеленым луком любят очень многие. Это ароматное съедобное растение мы очень часто используем. Но, оказывается, его можно есть далеко не всем. А тем, кому можно, стоит попробовать новые рецепты.Зеленый лук — популярный вид зелени, который сегодня можно купить круглый год. Однако наибольшую пользу этот продукт принесет в сезон — весной и летом, когда его состав сохраняет максимум полезных элементов.Среди них витамины A и C, витамины группы B, антиоксиданты, микроэлементы и минералы: калий, кальций, магний, натрий и другие необходимые для поддержки организма. О пользе и вреде этого продукта «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог СМ-Клиники Александра Яковлева.Польза зеленого лукаРегулярное употребление зеленого лука принесет массу пользы. Как минимум, за счет большого количества клетчатки в составе. Пищевые волокна стимулируют работу кишечника и оберегают микрофлору органа. Достаточное количество клетчатки в рационе дает продолжительное чувство сытости и помогает избежать переедания.Зеленый лук насыщен витамином CВ 100 граммах продукта содержится 30 мг аскорбиновой кислоты, что равняется суточной потребности организма в этом веществе. Так что зеленый лук можно смело использовать для укрепления иммунитета. В состав продукта также входят фитонциды — природные химические соединения с антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Таким образом, зеленый лук будет полезно включить в рацион во время простуд и вирусных заболеваний.Содержит витамин AВитамин А, или ретинол, отвечает за синтез белков в организме и усиливает работу иммунитета. В «сферу ответственности» также входит поддержка молодости кожи. Именно этот элемент стимулирует обновление кожных клеток и производство коллагена — главного белка для тонуса и упругости кожных покровов.Витамин A особенно полезен для глаз. Он укрепляет роговицу и поддерживает нормальный уровень родопсина — зрительного пигмента сетчатки глаза, который помогает сохранять остроту зрения при низком освещении. Кстати, помимо прочего в составе зеленого лука содержатся лютеин и зеаксантин — природные пигменты с антиоксидантным действием. Они защищают клетки глаз от повреждения свободными радикалами и предотвращают развитие возрастных заболеваний зрения.Богат калиемЗа счет высокого содержания калия зеленый лук дает легкий мочегонный эффект, способствуя выводу из организма лишней жидкости. Калий также важен для работы центральной нервной системы и насыщения головного мозга кислородом — он участвует в передаче нервных импульсов.Наконец, зеленый лук пригодится для профилактики кариеса. Этому свойству он обязан все тем же фитонцидам. Они снижают активность болезнетворных бактерий в полости рта и нормализуют минеральный состав зубной эмали.Противопоказания — их важно знатьВ сыром виде зеленый лук противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, колитами, язвой. С осторожностью его следует есть и при болезнях сердечно-сосудистой системы. Слишком частое употребление зеленого лука в больших количествах может провоцировать перепады артериального давления и спазмы сосудов.Кроме того, эта зелень отличается высоким содержанием витамина K, который повышает свертываемость крови. Это следует учитывать, если у вас есть склонность к образованию тромбов. Наконец, сырой зеленый лук не стоит давать маленьким детям. В рацион ребенка продукт лучше вводить после 2 лет.Что приготовить из зеленого лукаМаксимум пользы зеленый лук сохраняет в сыром виде. Однако и после термической обработки его состав остается достаточно насыщенным. При этом лучше выбирать варку или тушение, так как жарка в масле сильно повышает калорийность зелени. Если в 100 граммах свежего зеленого лука содержится всего 20 ккал, то в жареном луке уже около 250 ккал.СалатыВесной и летом особенно полезно готовить простой сезонный салат. Помимо перышек зеленого лука в него можно добавить свежие огурцы, помидоры, редис и петрушку. В качестве заправки используют сметану, однако ее легко заменить оливковым маслом — не более 1–2 чайных ложек. Дополнительную пикантность заправке придаст лимонный сок.Начинка для пироговМенее калорийной альтернативой станут пшеничная или кукурузная лепешка или даже обычный лаваш. В качестве начинки помимо зеленого лука можно использовать отварное яйцо или сыр. Хорошо подойдут такие сорта, как сулугуни, моцарелла, брынза или любой другой хорошо плавящийся сыр. В прямоугольный лист лаваша заворачивают начинку, а затем складывают в форме конвертика или квадрата. Обжаривать такую лепешку лучше всего на сухой сковороде без масла.Вторые блюдаНапример, зеленый лук добавляют к омлетам или тушеному мясу. Более оригинальный вариант — куриный рулет с луковой начинкой. Для приготовления этого блюда филе куриной грудки нарезают тонкими длинными пластами, смазывают начинкой и сворачивают в рулет. Чтобы блюдо не потеряло форму в процессе приготовления, можно скрепить его зубочисткой или кулинарной нитью. В начинку можно добавить рассольный сыр или чеддер. Начиненный рулет обжаривают на капле масла, а затем ставят в духовку при температуре 180 градусов до готовности. Обычно хватает 20 минут.