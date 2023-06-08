Польза и вред зеленого лука: какие блюда приготовить для укрепления иммунитета и нервной системы
Зеленый лук — популярный вид зелени, который сегодня можно купить круглый год. Однако наибольшую пользу этот продукт принесет в сезон — весной и летом, когда его состав сохраняет максимум полезных элементов.
Среди них витамины A и C, витамины группы B, антиоксиданты, микроэлементы и минералы: калий, кальций, магний, натрий и другие необходимые для поддержки организма. О пользе и вреде этого продукта «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог СМ-Клиники Александра Яковлева.
Польза зеленого лука
Регулярное употребление зеленого лука принесет массу пользы. Как минимум, за счет большого количества клетчатки в составе. Пищевые волокна стимулируют работу кишечника и оберегают микрофлору органа. Достаточное количество клетчатки в рационе дает продолжительное чувство сытости и помогает избежать переедания.
Зеленый лук насыщен витамином C
В 100 граммах продукта содержится 30 мг аскорбиновой кислоты, что равняется суточной потребности организма в этом веществе. Так что зеленый лук можно смело использовать для укрепления иммунитета. В состав продукта также входят фитонциды — природные химические соединения с антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Таким образом, зеленый лук будет полезно включить в рацион во время простуд и вирусных заболеваний.
Содержит витамин A
Витамин А, или ретинол, отвечает за синтез белков в организме и усиливает работу иммунитета. В «сферу ответственности» также входит поддержка молодости кожи. Именно этот элемент стимулирует обновление кожных клеток и производство коллагена — главного белка для тонуса и упругости кожных покровов.
Витамин A особенно полезен для глаз. Он укрепляет роговицу и поддерживает нормальный уровень родопсина — зрительного пигмента сетчатки глаза, который помогает сохранять остроту зрения при низком освещении. Кстати, помимо прочего в составе зеленого лука содержатся лютеин и зеаксантин — природные пигменты с антиоксидантным действием. Они защищают клетки глаз от повреждения свободными радикалами и предотвращают развитие возрастных заболеваний зрения.
Богат калием
За счет высокого содержания калия зеленый лук дает легкий мочегонный эффект, способствуя выводу из организма лишней жидкости. Калий также важен для работы центральной нервной системы и насыщения головного мозга кислородом — он участвует в передаче нервных импульсов.
Наконец, зеленый лук пригодится для профилактики кариеса. Этому свойству он обязан все тем же фитонцидам. Они снижают активность болезнетворных бактерий в полости рта и нормализуют минеральный состав зубной эмали.
Противопоказания — их важно знать
В сыром виде зеленый лук противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, колитами, язвой. С осторожностью его следует есть и при болезнях сердечно-сосудистой системы. Слишком частое употребление зеленого лука в больших количествах может провоцировать перепады артериального давления и спазмы сосудов.
Кроме того, эта зелень отличается высоким содержанием витамина K, который повышает свертываемость крови. Это следует учитывать, если у вас есть склонность к образованию тромбов. Наконец, сырой зеленый лук не стоит давать маленьким детям. В рацион ребенка продукт лучше вводить после 2 лет.
Что приготовить из зеленого лука
Максимум пользы зеленый лук сохраняет в сыром виде. Однако и после термической обработки его состав остается достаточно насыщенным. При этом лучше выбирать варку или тушение, так как жарка в масле сильно повышает калорийность зелени. Если в 100 граммах свежего зеленого лука содержится всего 20 ккал, то в жареном луке уже около 250 ккал.
Салаты
Весной и летом особенно полезно готовить простой сезонный салат. Помимо перышек зеленого лука в него можно добавить свежие огурцы, помидоры, редис и петрушку. В качестве заправки используют сметану, однако ее легко заменить оливковым маслом — не более 1–2 чайных ложек. Дополнительную пикантность заправке придаст лимонный сок.
Начинка для пирогов
Менее калорийной альтернативой станут пшеничная или кукурузная лепешка или даже обычный лаваш. В качестве начинки помимо зеленого лука можно использовать отварное яйцо или сыр. Хорошо подойдут такие сорта, как сулугуни, моцарелла, брынза или любой другой хорошо плавящийся сыр. В прямоугольный лист лаваша заворачивают начинку, а затем складывают в форме конвертика или квадрата. Обжаривать такую лепешку лучше всего на сухой сковороде без масла.
Вторые блюда
Например, зеленый лук добавляют к омлетам или тушеному мясу. Более оригинальный вариант — куриный рулет с луковой начинкой. Для приготовления этого блюда филе куриной грудки нарезают тонкими длинными пластами, смазывают начинкой и сворачивают в рулет. Чтобы блюдо не потеряло форму в процессе приготовления, можно скрепить его зубочисткой или кулинарной нитью. В начинку можно добавить рассольный сыр или чеддер. Начиненный рулет обжаривают на капле масла, а затем ставят в духовку при температуре 180 градусов до готовности. Обычно хватает 20 минут.
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