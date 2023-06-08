Слабость, раздражительность и еще 5 признаков, что вам не хватает йода

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Йодная сетка, орехи, йодированная соль — какими только способами люди, которые не живут на морском побережье, не пытаются пополнить запасы йода. Стоит ли вообще добавлять йод в рацион? Разбираемся с экспертом.Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы. Он помогает ей вырабатывать гормоны, которые, в свою очередь, контролируют множество процессов в организме: отвечают за температуру тела, частоту сердечных сокращений, рост человека и даже его уровень интеллекта.Какое количество йода считается полезным, и из каких источников здоровее всего получать этот микроэлемент, «Доктору Питеру» рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.Йод, но не тот, что для кожиВпервые йод получили как химический элемент в 1811 году. Химик-француз Бернар Куртуа обнаружил кристаллы йода в пепле, образующемся при сжигании морских водорослей. Но свое название элемент получил от другого химика — Гей-Люссака. Именно этот ученый, обнаружив необычное фиолетовое окрашивание испарений этого вещества, дал ему название «йодис», которое с греческого переводится как фиалковый цвет.Сегодня йод занимает 53-е место в периодической таблице Менделеева, используется во многих сферах, включая медицину и пищевую промышленность. Роль йода хорошо известна в отношении щитовидной железы, но ученые также изучают его влияния в отношении других органов и тканей, включая молочные железы.Нужно, чтобы поступал извнеСамостоятельно производить йод наш собственный организм не умеет, мы получаем его с едой или пищевыми добавками. Натуральный йод содержится в морепродуктах: морской рыбе, креветках и мидиях, водорослях, а также в некоторых овощах и фруктах (хурме, клюкве, листовом салате). Если такой пищи в ежедневном рационе недостаточно, рекомендуется использовать йодированную соль: половина чайной ложки покрывает дневную норму этого микроэлемента для взрослых. Но это не означает, что ее нужно употребить одномоментно, просто в приготовлении блюд использовать вместо обычной соли — обогащенную йодом.Почему он так важенКак биологическое соединение йод относится к микроэлементам. То есть он должен поступать в организм в достаточно скромных объемах. Но важно, чтобы он поступал и именно в этих объемах. В зависимости от региона нормы могут колебаться, но в среднем, установленная норма потребления микроэлемента в зависимости от возраста, колеблется в пределах от 130 до 200 мкг в сутки. Допустимая верхняя граница потребления — до 600 мкг в сутки.Роль микроэлемента достаточно велика: он входит в состав гормонов щитовидной железы — Т3 и Т4 (тироксина и трийодтиронина). Эти гормоны участвуют в регуляции основного обмена: они помогают регулировать рост и формирование всех клеток в тканях тела, регуляции обмена ионов и гормонов, работы митохондрий, синтезирующих энергию для тела.Если йода поступает мало, это ведет к формированию эндемического зоба, при котором развивается гипотиреоз — замедляется обмен веществ, снижается артериальное давление, а дети отстают в своем развитии — физическом и нервно-психическом.Море не поможет пополнить запасыСчитается, что человек может пополнять свои запасы йода, отправляясь отдыхать на море. Минерал действительно в большом количестве содержится в морской воде, а испаряясь, попадает и в воздух. Но количество получаемого таким образом йода недостаточно — оно покрывает не более 4% от суточной нормы.Поэтому море можно рассматривать всего лишь как вспомогательный вариант пополнения запасов, особенно если вы отправляетесь туда всего на одну-две недели. Конечно, продукты, выращенные вблизи морского побережья гораздо богаче йодом, но все равно полностью вы запасы не пополните. Йод активно расходуется организмом, и должен поступать ежедневно.Добавки стоит принимать с осторожностьюМногие люди пытаются восполнить запасы йода препаратами из магазинов здоровья или аптек. В качестве биологически активных добавок широко используются препараты на основе водорослей (спирулина, ламинария), препараты йода (йодид калия, йодид натрия) и витаминно-минеральные комплексы.Несмотря на то, что синтетические источники йода считаются не менее эффективными, чем натуральные, принимать их нужно с осторожностью, и только если содержание йода в организме недостаточное. Избыток йода может привести к ряду нарушений в организме — от повышенной выработки гормонов щитовидной железы до нарушения работы сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем.Как определить, что йода малослабость,утомляемость,ухудшение памяти,снижение продуктивности на работе,раздражительность,сухость кожи и волос,беспричинный набор веса.У детей, помимо перечисленных симптомов, может ухудшаться успеваемость в школе, замедляться рост.Но, так как эти симптомы могут говорить и о множестве других патологий, решение о необходимости приема добавок должен принимать врач на основании физического осмотра, анализов крови и принимаемых лекарств.