5 натуральных средств от воспаления

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Воспаление ослабляет наш иммунитет, заставляет нас чувствовать себя утомленными и увеличивает вероятность серьезных заболеваний. Согласно Гарвардской медицинской школе, процесс, связанный с хронической воспалительной реакцией, играет центральную роль в развитии серьезных заболеваний, включая ревматоидный артрит, рак, болезни сердца, диабет, астму и болезнь Альцгеймера.Чтобы устранить воспаление, мы должны сначала устранить воспалительные спусковые механизмы настолько, насколько это возможно. После того, как мы уменьшили токсическое воздействие, мы должны предпринять шаги, чтобы успокоить воспаление, чтобы наш организм смог восстановиться. Давайте рассмотрим некоторые из средств, которые мы можем использовать для естественного и мягкого уменьшения воспаленияАлоэ вераЧасто называемое «чудодейственным растением», алоэ вера использовалось для внутреннего и наружного лечения по крайней мере 5000 лет! Американская школа естественного здоровья рекомендует алоэ вера для смягчения внутренних повреждений, а также для увеличения уровня энергии, детоксикации и борьбы с инфекцией.Сок или гель вера очень эффективен в качестве успокаивающего средства при воспалении.Растение стимулирует моторику кишечника, снимая запоры. Сок алоэ вера также уменьшает раздражение кишечника, диарею и колит, одновременно снимая воспаление кишечника и устраняя вздутие живота, и даже восстанавливает полезные бактерии кишечника.ИмбирьДэвид Джокерс, доктор натуральной медицины и диетолог, который настоятельно рекомендует имбирь для уменьшения воспаления. По словам доктора Джокерса, имбирь уменьшает кишечные газы и успокаивает кишечный тракт, способствуя подвижности и увеличивая выработку желчи.Вы можете использовать противовоспалительный рецепт имбирного эля доктора Джокера, чтобы сделать свой собственный успокаивающий и полезный тоник. Традиционно имбирный эль получали путем ферментации имбирного чая. Современные коммерчески доступные имбирные эли - это немного больше, чем просто газированная вода с большим количеством сахара и химических ароматизаторов. Но домашний имбирный эль богат витаминами группы В, а также ферментами и пробиотиками.Вам понадобится:2 столовые ложки кокосового кефира1-2 стакана кокосовой воды100 г свежего натертого имбиряПриготовление:Смешайте все ингредиенты и дайте перебродить в течение 24 часов.КуркумаОдин из активных ингредиентов куркумы, куркумин, обладает настолько сильным противовоспалительным действием, что соответствует эффективности некоторых противовоспалительных препаратов, но без побочных эффектов. В течение тысячелетий индейцы использовали целебную силу куркумы в формулах аюрведической медицины и в кулинарных изысках, например, карри. Вы можете использовать куркуму в приготовлении пищи или принимать капсулы с куркумой, чтобы убедиться, что вы получаете достаточно этой специи для оздоровления кишечника. Либо используйте наш потрясающий рецепт золотого молока.Противовоспалительное Золотое МолокоНагрейте в кастрюле 2 стакана несладкого кокосового молокаДобавьте 1/2 столовой ложки натертого имбиряДобавьте 1 столовую ложку натертой куркумыДобавьте немного чёрного перцаВарите 10 минут, часто помешиваяПроцедите и подавайтеСок сельдереяСок сельдерея – любимая рекомендация эксперта по здоровью кишечника доктора Энтони Уильяма. Мощный противовоспалительный агент сельдерей богат защитными антиоксидантами и является источником важных питательных веществ, таких как натрий и калий.Высокое содержание калия означает, что сок сельдерея помогает нашим клеткам поглощать больше питательных веществ. Он также способствует очищению организма. По словам доктора, сок сельдерея не только удаляет токсины, отходы и загрязнения из организма, но также очищает печень и повышает ее способность фильтровать токсины.Чтобы получить максимальную пользу, пейте 500 мл чистого, свежевыжатого сока сельдерея по утрам. Подождите как минимум 15 минут, прежде чем есть какую-либо еду.Вегетарианский бульонКостный бульон стал популярным средством от воспаления, но если вы по каким-либо причинам не едите пишу животного происхождения, у нас есть альтернатива.Многие люди считают, что лечебным ингредиентом костного бульона является коллаген, который выделяется в костной ткани при медленном приготовлении. Знаете ли вы, что вы можете получить коллаген из растений тоже? Витамины А и С вместе вырабатывают коллаген в организме, а продукты, богатые этими питательными веществами, естественным образом повышают уровень коллагена. Одними из наиболее концентрированных источников витамина А и С являются папайя, капуста, ягоды, миндаль, цитрусовые, грибы, тыквенные семечки и морковь.Поэтому для получения коллагена вам пригодится согревающий, успокаивающий домашний вегетарианский бульон. Вот рецепт целебного вегетарианского бульона, который вы можете приготовить дома, от эксперта по здоровью кишечника доктора Уилла Коула. В альтернативе вегетарианского костного бульона доктора Коула есть галангал, целебное противовоспалительное растение с противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Галангал даже помогает восстановить слизистую оболочку кишечника, способствуя регенерации тканей.Ингредиенты:12 стаканов овощного бульона3 стебля сельдерея4 шт. листьев лайма3 стебля лемонграсса3 зеленых лука, нарезанные2,5-сантиметровый кусочек галангала, нарезанный1 чайная ложка молотого перцаКинзаПриготовление:Доведите бульон до кипения, затем добавьте все остальные ингредиенты, кроме кинзы. Варите 10 минут. Снимите с огня и дайте постоять 20 минут. Добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте со свежей кинзой.Исцеление от воспаления не только защитит вас от угроз вашему здоровью, но и сразу улучшит ваше общее состояние. Вы сможете ожидать облегчение или и вовсе избавится от таких состояний, как хроническая боль в суставах, кожная сыпь и плохое пищеварение.