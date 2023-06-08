Акушер-гинеколог Степанова: боль и кровь во время полового акта могут говорить о раке или депрессии. Меж тем боль во время секса возникает у многих женщин — и это заметно ухудшает качество их интимной жизни. И да, у подобной боли может быть с десяток причин, и многие из них требуют консультации врача и дальнейшего лечения. А ещё половому акту может помешать кровь, которая сигнализирует о разных проблемах — от обычной травмы до онкологии. Разобрались во всём этом с врачом акушером-гинекологом клиники DocMed Алиной Степановой.Почему больно во время сексаВ первую очередь нужно понимать, что боль — это не норма, а реакция организма на определённый триггер. Терпеть её ни в коем случае не стоит. Важно при этом найти причину такой боли, если она изначально не кажется очевидной (например, неудачное движение).Причины сексуальной боли можно разделить на следующие группы:анатомические;инфекционные;гормональные;связанные с травмой;воспалительные;связанные с новообразованием;психосоциальные.Разберём их более подробно.Анатомические причиныСюда врачи относят синдром хронической тазовой боли, пороки развития органов малого таза, а также пролапс (опущение) органов малого таза.При синдроме хронической тазовой боли неприятные ощущения возникают не один раз, а многократно на протяжении месяцев. У него может быть целый комплекс причин, и выяснять их нужно со специалистом.При пороках развития органы малого таза аномальны, то есть не соответствуют норме. А при пролапсе органов малого таза они смещаются во влагалище или за его пределы из-за нарушения естественной поддержки.Инфекционные причиныЗаболевания, вызванные инфекцией, вполне могут быть причиной боли при половом акте. Но нужно понимать, что в отдельных случаях они могут протекать без каких-либо симптомов.Мнение экспертаАлина Степанова – врач акушер-гинеколог клиники DocMedК инфекционным причинам мы можем отнести нарушение микрофлоры влагалища, например, молочницу. На фоне этого возникают микротравмы и микротрещинки во влагалище, за счёт чего появляется эффект трения и жжения во влагалище как во время полового акта, так и в покое.Гормональные причиныБоль может возникнуть из-за трения на фоне сухости во влагалище. Она может возникнуть, например, при менопаузе или грудном вскармливании. Тогда уровень эстрогенов крайне низок — а эстрогены нужны в том числе для увлажнения слизистой.«Проблему эту можно решить очень легко: если ощущение сухости и трения возникает только при половом акте, то смазки в помощь — обязательно на водной основе», — пояснила специалист.ТравмыСюда можно отнести в том числе акушерскую травму промежности при родах и последующее наложение швов, а также травму при гинекологической операции. В области половых органов после них могут оставаться разрывы, которым, как и швам, нужно время на восстановление. До этого у тканей будет повышенная чувствительность, на фоне которой могут появиться хронические болевые ощущения.Воспалительные причиныК ним относят дерматозы вульвы (при них обычно возникают поражения на коже) и воспалительные заболевания кишечника. Подобные процессы вызывают раздражение, выделения, болезненность и зуд.НовообразованияСюда относятся различные новообразования органов малого таза: гинекологические, гастроэнтерологические и урологические. В частности, боль во время секса относится к симптомам рака шейки матки. Если врач поставит соответствующий диагноз, скорее всего, он назначит хирургическое лечение.Психосоциальные причиныБоль может возникнуть и из-за ментального состояния женщины. Например, она может находиться в стрессе или столкнуться с жестоким обращением со стороны партнёра. Реакцией станут болевые ощущения во время полового акта.Может быть и так, что если раньше женщина пережила неприятный опыт в сексуальной жизни, то он будет проецироваться на интим здесь и сейчас и вызывать страх и беспокойство во время секса как будто без причины.Мнение экспертаАлина Степанова – врач акушер-гинеколог клиники DocMedУ неё уже выработалась такая реакция организма, и это как раз таки приводит к боли при вагинальном проникновении — это называется вагинизм.Также такие заболевания, как депрессия, тревожные расстройства, могут быть ассоциированы с болью во время полового акта.Чтобы понять, какая именно причина вызывает боль во время полового акта, нужно обследоваться у гинеколога. Врач тщательно осмотрит пациентку, проведёт УЗИ и примет решение на основании полученных результатов.Почему во время секса идёт кровьКровь может пойти во время полового акта или после него в первую очередь из-за травмы. Чтобы решить проблему, нужно разобраться, что именно было травмировано. Варианта здесь три.Мнение экспертаАлина Степанова – врач акушер-гинеколог клиники DocMedНам нужно понять, откуда идёт кровь: из влагалища, полости матки либо шейки матки. В зависимости от этого мы уже отталкиваемся, что мы с этим будем делать. Чаще всего это как раз таки шеечные кровотечения.Если кровь пошла не в первый раз и такое происходит постоянно, важно не откладывать свой визит к гинекологу. Потому что причиной постоянных кровотечений могут быть как онкологические, так и не онкологические, но не менее опасные заболевания.