Нарколог Петров: последствия отравления метанолом необратимы даже у выживших

Врач-нарколог Даниил Петров: отравление метанолом происходит при попадании в организм всего 10 миллилитров.Россияне продолжают травиться спиртными напитками, содержащими метиловый спирт (метанол), который является сильнейшим токсином, но при этом абсолютно неотличим по своим признакам от пищевого этилового спирта. Нарколог Петров напомнил в интервью, что тяжелые последствия отравления метанолом (вплоть до летального исхода), могут возникать даже от крайне незначительных доз.«Опасны минимальные дозы метанола: 10 миллилитров достаточно, чтобы получить отравление», - сказал экспертВрач назвал признаки отравления метанолом легкой формы:слабостьознобтошнотаголовная боль.При более серьезном характере отравления возникают нарушения зрения, слепота, происходит поражение сердечно-сосудистой и нервной систем, печени.«Если человеку повезет и он останется жив, последствия отравления будут для него необратимы», - заявил эксперт.По словам Петрова, даже у тех, кто лечился и выздоровел, фиксируются патологии нервной системы. Также в этом случае может развиться печеночная недостаточность, вылечить которую будет уже невозможно.