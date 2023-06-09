Как правильно мыть голову: 8 простых шагов

Красивые волосы — это про генетику? Так думают многие и ошибаются. Безусловно, генетика важна, но не больше, чем правильный уход, который может компенсировать многие наследственные явления.Рассказываем, каких правил нужно придерживаться, чтобы сохранять волосы в их лучшем состоянии.1. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫВысокие температуры разрыхляют структуру волоса, раскрывают чешуйки. И все полезные компоненты от масок и бальзамов очень быстро вымываются. В идеале вода должна быть комнатной температуры, такой, чтобы коже головы было комфортно — это актуально для корней, а вот всю длину лучше ополоснуть ледяной водой. Главное, чтобы она не попадала на кожу — для этого можно рукой собрать волосы в хвост и подставить его под холодную струю.2. НЕ МОЧАЛЬТЕ ВОЛОСЫНи в коем случае не стоит мочалить волосы. Старайтесь деликатно прорабатывать кожу головы кончиками пальцев, но не ногтями. Проходиться массажными движениями, распределять пену по длине от корней до концов, но не в обратную сторону. Бальзам также распределять от корней и ниже, обходя кожу головы.3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ШАМПУНЬШампунь нужно выбирать по типу кожи, ведь его функция — не очистка волос, а промывание кожи головы. А вот бальзам и маску выбирайте уже по типу волос.4. НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ БАЛЬЗАМАМИ И МАСКАМИСамое большое заблуждение заключается в том, что одного шампуня для мытья головы достаточно. Это не так. Шампунь очищает кожу головы, но также влияет на волосы по всей длине — в них есть липидные прослойки, которые сглаживают кутикулу, а шампунь их смывает. Восстановить липиды можно с помощью качественного бальзама или маски.Первое средство нужно применять, если волосы повреждены умеренно, второе — если повреждение существенное. Обратите внимание, чтобы в составе маски были питательные, увлажняющие компоненты и качественный силикон — тот, который не накапливается в волосах, но капсулирует все полезные свойства.5. ЗАВЕРШИТЕ МЫТЬЕ ДВУХФАЗНЫМ СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕРОМ……или молочком. Такие средства содержат все те компоненты, которые должны быть в липидных слоях, а также хороший силикон, который не накапливается в волосах. Он образует тонкую пленку на волосах, которая будет сжимать кутикулу и сохранять все то, что мы получили с помощью бальзама и маски.6. НАНЕСИТЕ НА КОНЧИКИ ФЛЮИДЭто средство создает тонкую пленку, стойкую к UF-излучению и термической обработке, например, феном или утюжком.7. ПОДГОТОВЬТЕ ВОЛОСЫ К РАСЧЕСЫВАНИЮВ этом пункте многие допускают серьезные ошибки. Есть такое понятие, как механическое повреждение: можно очень много ухаживать за волосами, но если драть их расческой или расчесывать в мокром виде, то все усилия будут напрасны. Поэтому, прежде чем хвататься за гребень, волосы нужно слегка подсушить, обернув их в полотенце. Только после этого можно начинать расчесывание с концов.8. ОТДАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ СУШКЕНи в коем случае не стоит растирать их полотенцем. Промокнуть — да, но не превращать это в процесс экзекуции. В идеале нужно дать им подсохнуть естественным путем. Если планируете использовать фен, то изучите рекомендации мастеров и уж точно не ведитесь на рекламу. К примеру, широко разрекламированный фен всем известного бренда на самом деле губительно действует на волосы, пересушивая их. Так что будьте хладнокровны и рациональны при выборе.