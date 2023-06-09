Как похудеть после 50 лет: диетолог советует следовать трем привычкам

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Диетолог Мария Алдонина советует худеющим включать белок в каждый прием пищи.Диетолог Алдонина рассказала, какие привычки помогают похудеть после 50 лет.Начать есть больше белка. По словам специалиста, увеличение потребляемого белка является одним из самых действенных «секретов похудения» после 50 лет – к тому же такая привычка не только помогает сбросить вес, но также препятствует возрастной потере мышечной массы.«Следует включать 20 -30 граммов белка в каждый прием пищи – это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает более эффективное насыщение», - поделилась рекомендацией эксперт.Готовить больше домашней еды. Реже есть вне дома и больше готовить дома – это еще одна привычка, которой нужно следовать, чтобы похудеть после 50 лет. Диетолог отмечает, что в этом случае питание человека становится более здоровым, насыщенным свежими, полезными ингредиентами. Чем меньше в рационе готовых переработанных продуктов, тем лучше для организма и фигуры, подчеркнула эксперт.Есть в начале приема пищи богатые клетчаткой овощи. Употребление богатых клетчаткой некрахмалистых овощей в начале каждого приема пищи тоже помогает сбрасывать вес после 50 лет. Клетчатка замедляет пищеварение, а при употреблении в начале еды помогает стабилизировать уровень сахара в крови – насыщение наступает быстрее и длится дольше.