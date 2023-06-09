Что делать, если врос ноготь

Неправильное лечение может привести к ампутации.Вросший ноготь трудно не заметить. Боль, покраснение, пузырьки с жидкостью и сама форма ногтя сигнализируют о проблеме.Чаще всего от вросших ногтей страдают большие пальцы ног. Но вообще, может не повезти с любым пальцем.Почему ногти врастаютБиомеханика стопы. Чаще всего виновато плоскостопие и то, как неправильно мы ходим.Неудобная обувь. Если где-то жмёт, если что-то мешает ногтям расти правильно, они начнут искать обходные пути.Постоянно потные ноги. Как правило, дело в некачественных материалах, из которых сделана обувь, носки или колготки.Травма. Иногда, если сильно споткнуться или что-то уронить на ноготь, можно нарушить естественное направление роста.Неправильный уход за ногтями. Если слишком сильно и часто подстригать ногти, забывать про пилочку и вообще забивать на элементарный маникюр и педикюр, то риск получить вросший ноготь возрастает.Грибок. При грибковых заболеваниях ногти вообще деформируются, поэтому могут и врастать.Диабет. Диабетическая стопа особый термин, потому что из-за проблем с сахаром в крови страдают, как ни странно, ноги.Чем опасен вросший ноготьС ним больно ходить, с ним трудно подобрать обувь, даже кроссовки. Впрочем, вросший ноготь болит, даже если вообще не обуваться.Но это не самое страшное. Поскольку ноготь постоянно давит на кожу, образуется ранка, в которую может попасть любой микроб. Если это случится, начнётся воспаление или нагноение. Придётся применять антибиотики для устранения инфекции. В особо сложных случаях обычный вросший ноготь может довести до ампутации.Как лечить вросший ноготьПеретерпеть и дождаться, когда всё пройдёт, не получится. Если ноготь начал врастать, его надо лечить.Для начала неплохо бы посетить:Ортопеда. Он скажет, есть ли у вас плоскостопие или другие заболевания, и будет их лечить.Подолога — специалиста по заболеваниям стопы, который будет заниматься уже непосредственно вросшим ногтем.Дело в том, что врастающий ноготь захватывает окружающие ткани. И их нужно от этого ногтя отделить. Хирурги удаляют ногти, но не работают с тканями и биомеханикой стопы.Существуют способы, которые помогают обойтись без хирургии. Это тампонирование (специальный материал, который ставится между ногтем и тканью), правильно подобранная ортопедическая обувь или хотя бы стельки, постановка скоб и титановых пластин.Такие пластины и скобы чем-то напоминают брекеты для зубов. Железки приклеивают к верхней части ногтя, чтобы по мере роста они приподнимали его бока и не давали им врастать. Как долго придётся носить такие пластины — вопрос индивидуальный и зависит от многих факторов.Если воспаление уже началось и вам надо дойти до специалиста, положите между ногтем и кожей ватный тампон с мазью с антибиотиками, чтобы уничтожить воспаление. Промывать места нагноений можно перекисью водорода или хлоргексидином.Нужно ли вырезать ноготь у хирургаКогда ничего не помогает, остаётся один путь — хирургический. То есть ноготь обрезают до того места, где он уже лежит прямо. Это может быть очень больно, после операции придётся долго ждать, что новый ноготь вырастет как надо, и никто не даст гарантии, что история с врастанием не повторится. В совсем запущенных случаях ноготь удаляют полностью.Поэтому лучше не доводить до состояния, когда надо уничтожать половину ногтевой пластины, и при первых изменениях дойти до ортопеда или подолога. Как минимум — посетить хороший салон педикюра, где принимает подолог.Что делать, чтобы ноготь не врасталВ большинстве случаев достаточно:Следить за формой стопы и корректировать плоскостопие обувью.Держать ногти в чистоте.Вовремя подстригать их.Оставлять 1–2 мм отросшего ногтя при стрижке.Не обрезать углы ногтей больших пальцев.Подстригать ногти так, как того требует естественная форма (на ногах обычно нужно подрезать прямо, но есть исключения).Лечить грибковые заболевания.Носить только удобную обувь.При признаках врастания обратиться к ортопеду или подологу, а не пытаться решить всё самостоятельно.