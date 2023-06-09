Врач назвала симптомы приводящей к слепоте болезни

О первых признаках развития глаукомы - заболевания, приводящего к слепоте, - рассказала в беседе с Life врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург, ведущий специалист «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.По словам специалиста, глаукома - серьезное заболевание, которое может привести к слепоте. Выявить глаукому на ранней стадии можно, если регулярно измерять глазное давление. Это становится особенно важным для людей старше сорока лет, поскольку с возрастом риски возрастают, а также для тех, у кого есть наследственная предрасположенность.Главный параметр при диагностике глаукому - внутриглазное давление, или офтальмотонус. Но кроме этого симптомов, Светлана Миргородская перечислила и другие, среди них покраснение глаз, слезотечение, появление пелены или радужных кругов перед глазами и затуманенное зрение.