Флеболог Чупеев: растительные зеленые продукты опасны при склонности к варикозу

Флеболог Андрей Чупеев: склонным к тромбозам людям нужно с осторожностью есть зеленые растительные продукты.

Флеболог Чупеев сообщил, что далеко не все полезные продукты вписываются в рацион людей, подверженных проблемам с густой кровью, включая тромбофлебиты и тромбозы. В частности, речь идет о продуктах, насыщенных витамином К.

«Продукты которые богаты витамином К не снижают, а способствуют повышению вязкости крови, особенно при склонности к тромбофлебитам, тромбозам и варикозной болезни в запущенных случаях», - рассказал медик

Чупеев отметил, что при склонности к варикозу и другим нарушениям, ассоциированным с повышенным сгущением крови, могут быть опасны такие растительные зеленые продукты как шпинат, брокколи, горох, петрушка и другие, содержащие много витамина К.

«Таким пациентам крайне не рекомендуются любые продукты зеленого цвета».

Специалист подчеркнул: соблюдение правил здорового питания не является гарантией того, что у человека не будет проблем с образованием тромбов или варикоза. Их наиболее эффективно профилактикой он назвал регулярные УЗИ-обследования и следование «реальным рекомендациям» лечащих врачей.
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