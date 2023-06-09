Флеболог Чупеев: растительные зеленые продукты опасны при склонности к варикозу

Флеболог Андрей Чупеев: склонным к тромбозам людям нужно с осторожностью есть зеленые растительные продукты.Флеболог Чупеев сообщил, что далеко не все полезные продукты вписываются в рацион людей, подверженных проблемам с густой кровью, включая тромбофлебиты и тромбозы. В частности, речь идет о продуктах, насыщенных витамином К.«Продукты которые богаты витамином К не снижают, а способствуют повышению вязкости крови, особенно при склонности к тромбофлебитам, тромбозам и варикозной болезни в запущенных случаях», - рассказал медикЧупеев отметил, что при склонности к варикозу и другим нарушениям, ассоциированным с повышенным сгущением крови, могут быть опасны такие растительные зеленые продукты как шпинат, брокколи, горох, петрушка и другие, содержащие много витамина К.«Таким пациентам крайне не рекомендуются любые продукты зеленого цвета».Специалист подчеркнул: соблюдение правил здорового питания не является гарантией того, что у человека не будет проблем с образованием тромбов или варикоза. Их наиболее эффективно профилактикой он назвал регулярные УЗИ-обследования и следование «реальным рекомендациям» лечащих врачей.