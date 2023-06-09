Врач Хомяков рассказал о рисках употребления продуктов с плесенью

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Главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков рассказал, чем опасно употребление продуктов с плесенью.Врач объяснил, что плесенью являются микроскопические грибы. Существует несколько видом плесневых грибов, в том числе опасных для здоровья человека.«Все грибы — потенциальные аллергены. Иммунная система здорового человека не даст патологическому грибу поражать организм. Но если имеются иммунодефицитные состояния, то гриб может прорастать мицелием в различные внутренние органы, например поражать лёгкие, пазухи носа, орбиту, вызывая трудноизлечимые состояния», — предупредил Хомяков.Плесневые грибы также могут привести к аллергическим и токсическим реакциям, добавил он.