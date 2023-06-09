Предупреждающие сигналы тела, которые врачи советуют не игнорировать

Чтобы уметь распознавать болезни на ранней стадии, важно знать предупредительные сигналы организма.Подергивание глаз, выпадение волос, повышенная усталость – эти и другие изменения в вашем состоянии могут оказаться сигналом, которым тело предупреждает о возникших проблемах со здоровьем. Проанализировав ряд публикаций, «МедикФорум» выяснил, какие сигналы тела, врачи советуют не игнорировать, поскольку они могут быть симптомом серьезных заболеваний.Мешки под глазами. Их причиной часто является не только избыток выпитой жидкости, но также недостаточное питье воды. Если вода употребляется адекватно, следует проверить состояние крови, печени и почек.Подергивание век. Обычно возникает в результате стресса . Но если длится несколько дней, следует обратиться к неврологу на предмет повреждения нервов или опухолей.Налет на языке. Толстый белый налет, возникающий на языке утром, часто указывает на патологии в желудочно-кишечном тракте.Трещины в уголках рта. Во многих случаях они появляются из-за дефицита витаминов, но часто возникающие трещинки могут объясняться имеющимся диабетом.Покалывание пальцев. Если это происходит часто без видимой причины, скорей всего, имеется проблема с защемлением нерва.Озноб. Зачастую повышенная зябкость и чувствительность к холоду говорит о недостаточной активности щитовидной железы (гипотиреоз)Заметные на коже капилляры. Обычно они безобидны, но при их увеличении можно предположить, что у человека имеется неконтролируемая гипертония.Бледность. Если кожа остается бледной, несмотря на физические нагрузки, нужно обязательно обратиться к врачу, так как подобную бледность могут вызывать инфекции и серьезные сердечные заболевания.Потеря веса. Если это происходит, несмотря на нормальные привычки питания, врач должен проверить, нет ли гиперфункции щитовидной железы или другого заболевания.Выпуклые ногти. Ногтевые пластины, напоминающие стекло часов, считаются признаком заболеваний сердца или легких. Но такие также наблюдаются при хроническом воспалении кишечника.Выпадение волос. Потеря более 100 волос в день сигнализирует о проблемах с щитовидной железой или о гормональных изменениях.Усталость. Если вы чувствуете усталость, несмотря на достаточное количество сна, причиной может быть дефицит железа или гормональный дисбаланс.Икота. Повторяющиеся приступы икоты требует врачебного уточнения – их пусковым механизмом могут быть нарушения работы поджелудочной железы.Нарушения зрения. Любой, кто видит черные точки или вспышки света перед глазами, должен немедленно обратиться к офтальмологу. В таких обстоятельствах возникает подозрение на опасную отслойку роговицы.Жесткие пальцы. Если утром пальцы плохо сгибаются, ощущаются опухшими, это может говорить о начале ревматизма.Кровоточащие десны. При повторяющейся кровоточивости десен не лишим будет проверит кровь на сахар – так может проявляться диабет.