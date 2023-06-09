Психолог рассказал, как не растолстеть в отпуске

Чтобы не набрать лишние килограмы в отпуске, следует брать с собой сосательные конфеты и протеиновые батончики. Об этом сообщил Иван Алименко, клинический психолог, специалист по рациональному питанию и пищевым расстройствам.Эксперт посоветовал не голодать, а делать небольшие перекусы между приемами пищи, особенно он порекомендовал добавлять в эти приемы еды животный белок (мясо, рыба, птица, морепродукты, молочные и протеиновые продукты).«Возьмите с собой, например, протеиновые батончики или протеиновое печенье и перекусывайте ими между завтраком, обедом и ужином, чтобы не испытывать чувство голода. Тогда вы сможете заказать гораздо меньше в кафе или ресторане и не переесть из-за накопленного голода, который мы называем жором», — сказал Алименко.В ресторанах или кафе он предлагает выбирать блюда с больших количеством зелени, белка и клетчатки. А после приема пищи рекомендует рассасывать леденцы во избежание переедания.