Подолог Горчакова рассказала об осложнениях после маникюра с гель-лаком, которые мы игнорируем

Яркие цвета, обилие страз или замысловатые картинки, разные формы ногтей — каких только вариантов маникюра с помощью гель-лака не делают мастера в салонах и на дому! Но иногда это чревато осложнениями.Сегодня можно сделать идеальный маникюр на 2-3 недели, не заботясь о том, что лак облезет или ногти будут выглядеть неопрятно. Современная индустрия красоты постоянно предлагает все новые и новые способы облегчить жизнь, сохранив красоту. Маникюр с покрытием ногтей гель-лаком сегодня используют многие женщины и даже мужчины.Но не всегда полученный результат радует, в некоторых ситуациях подобная процедура может навредить здоровью, поскольку в составе много разных химических веществ, возможны негативные реакции со стороны организма. Подробностями с «Доктором Питером» поделилась Анна Горчакова, подолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Быстро, но безопасно ли?Многие женщины по достоинству оценили маникюр с применением гель-лака. Стойкость покрытия позволяет на длительное время стать обладательницей ноготков идеального цвета и формы. Многие женщины посещают своего мастера постоянно, пробуя новые варианты цветов и оттенков.С появлением этого варианта маникюра прибавилось работы у дерматологов, аллергологов и других врачей. Дело в том, что организм не всегда благосклонно относится к тому, что мы наносим на ногти, которые тесно контактируют с нежной кожей пальцев. Иногда реакции бывают непредсказуемыми.Возможные неприятностиМаникюр и особенно гель-лак способен стать причиной ряда неприятных последствий. По статистике врачей, наиболее распространенным осложнением становятся различные аллергические реакции. Они могут возникать на сам гель или жидкость для его снятия, но чаще всего – на базу или топовое покрытие.Важно понимать, что любые средства для маникюра — это сложные синтетические составы, насыщенные разнообразными химическими веществами. Далеко не всегда они оказываются безобидными для человека. В организм химические соединения, как правило, проникают через кутикулу или ткани ногтевого ложа при сильном нагреве специальными ультрафиолетовыми лампами для маникюра.Формальдегид и не толькоОсобую опасность представляют толуол, трифенилфосфат, дибутилфталат, формальдегид и его производные. Они способны вызывать не только аллергию, но и другие осложнения, как моментально проявляющиеся, так и отложенные. Например, регулярный контакт с дибутилфталатом влияет на состояние репродуктивной системы, а с трифенилфосфатом — на эндокринную систему, обмен веществ и гормональный фон.А вот вдыхание толуола может вызывать в организме мгновенную реакцию — нарушение слуха и зрения, головокружение, сильную слабость и тошноту. Еще один важный момент — условия хранения средств для маникюра. Если мастер игнорирует правила, химический состав средства может измениться и стать более аллергенным для человека.Чаще всего реакции местныеЧаще всего аллергия на гель-лак носит контактный характер и проявляется непосредственно на коже. Это могут быть покраснение кожи пальцев и кистей, сыпь, трещины, шелушение. Еще один распространенный симптом — зуд и чувство жжения. В более серьезных случаях может произойти частичная отслойка ногтевой пластины. Стоит отметить, что контактная аллергия не всегда дает о себе знать сразу, иногда симптомы могут проявиться через несколько часов и даже дней после маникюра.Могут быть проблемы с дыханиемПомимо контактной аллергии возможны и нежелательные реакции со стороны органов дыхания: кашель, повышенное слезотечение, заложенность носа или сильный насморк, покраснение глаз. Симптомы возникают в результате вдыхания химических паров гель-лака.Покрытие нужно сразу снятьПри первых признаках аллергической реакции на маникюр необходимо сразу же снять покрытие. В качестве экстренной меры можно принять антигистаминный препарат. Однако, если симптомы яркие или сохраняются в течение пары дней, лучше не медлить и обратиться к врачу-дерматологу.В случае если негативные последствия маникюра проявились именно на ногтевой пластине — к подологу. Специалист оценит серьезность ситуации и назначит необходимое лечение.Повторять не стоитИзбежать повторения аллергической реакции помогут меры профилактики. Стоит отдавать предпочтение гель-лакам с гипоаллергенным составом или специальным лечебным и укрепляющим лакам. Если это не помогает, лучше перейти на маникюр с классическим лаком.Огромную роль играет и выбор салона. В салонах с хорошей репутацией используют сертифицированные лаки и базы, соблюдают санитарно-гигиенические нормы: регулярно проветривают помещения, своевременно проводят влажную уборку, обрабатывают поверхности и оборудование обеззараживающими растворами.