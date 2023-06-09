«Запретный плод»: Диетолог Мухина назвала продукты, которые следует избегать летом

Лето славится богатыми урожаями свежих фруктов, ягод и овощей, из-за чего многие граждане попросту злоупотребляют этими продуктами. Вот только такое активное потребление витаминов очень часто приводит к негативным последствиям. Диетолог Марият Мухина призвала россиян осторожнее подходить к поеданию ягод и фруктовСпециалист отмечает, что в таких продуктах содержится огромное количество витаминов. Однако кислоты в них могут привести к развитию гастрита или даже язвы. Кроме того, для усвоения фруктов и ягод организм выделяет дополнительные антитела, ответственные за предотвращение развития онкологических клеток и других опасных вирусов. Поэтому, по словам Марият Мухиной, нужно дозированно употреблять ягоды и фрукты. Оптимальный вариант – около 600 граммов в день.Кроме того, напоминает диетолог, в садовых плодах сконцентрировано огромное количество пестицидов и нитратов. А потому лучше выбирать все же фермерские продукты, в которых их количество значительно меньше.