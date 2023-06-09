Хирург Балдин назвал посинение участка кожи среди опасных симптомов густой крови
Врач рассказал в интервью, что сгущение крови является одним из нарушений кровообращения. Человек с густой кровью становится подвержен опасным для жизни состояниям в виде тромбозов ишемии, инфарктов, эмболий. Игнорировать нарушенное кровообращение нельзя, нужно обращаться к врачу и консультироваться по поводу необходимой терапии.
Хирург Балдин назвал симптомы, которые могут говорить о густой крови.
«Большинство пациентов отмечают чувство онемения или покалывания в кончиках пальцев, изменение цвета кожи конечностей, ощущение холода в ступнях и кистях и так далее», - сообщил он порталу «Доктор Питер».
Также Балдин обратил внимание на то, что в случаях осложнений, вызванных густой кровью, могут возникать симптомы, заметив которые нужно как можно быстрее связаться с медиками и попасть на обследование.
Посинение участка кожи и ощущение резкой боли в этом месте.
Судороги.
Нарушение речи.
Внезапно возникшее онемение в одной половине лица.
Острая длительная головная боль.
Балдин добавил, что выявить густую кровь можно с помощью теста – нужно сдавить кожу, а затем посмотреть, как быстро она восстановится.
«Тест проводится на внутренней стороне кисти или стопе, на лбу, мочке уха, ногте пальца. Если нет опасной патологии, после 5-секундного сдавливания белое пятно на коже исчезает через две секунды. Если для этого нужно больше времени – ситуация тревожная».
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