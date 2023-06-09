Эндокринолог рассказала, какие сладости подойдут для больных сахарным диабетом

Не все сладкие продукты противопоказаны людям, которым диагностировали сахарный диабет, поэтому полностью отказываться от них необязательно. Об этом рассказала врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Елена Андреева.По ее словам, диабетикам стоит отдавать предпочтение продуктам, в которых вместо сахара содержится сахарозаменитель. При этом важно оценить уровень компенсации сахара у каждого пациента, чтобы подобрать к нему индивидуальный подход. Андреева также уточнила, что не все продукты, которые продают с маркировкой «для диабетиков», можно употреблять при сахарном диабете.«На самом деле, должна быть хорошая консультация эндокринолога, который расскажет, какие из этих сладостей реально можно использовать», — сказала эксперт.Накануне исследователи Университета Британской Колумбии (Канада) установили, что низкоуглеводная диета приводит к снижению уровня глюкозы после приема пищи на 74%, а также снижает вариабельность гликемии по сравнению со стандартным завтраком с низким содержанием жира.