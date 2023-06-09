Эндокринолог рассказала, какие сладости подойдут для больных сахарным диабетом
По ее словам, диабетикам стоит отдавать предпочтение продуктам, в которых вместо сахара содержится сахарозаменитель. При этом важно оценить уровень компенсации сахара у каждого пациента, чтобы подобрать к нему индивидуальный подход. Андреева также уточнила, что не все продукты, которые продают с маркировкой «для диабетиков», можно употреблять при сахарном диабете.
«На самом деле, должна быть хорошая консультация эндокринолога, который расскажет, какие из этих сладостей реально можно использовать», — сказала эксперт.
Накануне исследователи Университета Британской Колумбии (Канада) установили, что низкоуглеводная диета приводит к снижению уровня глюкозы после приема пищи на 74%, а также снижает вариабельность гликемии по сравнению со стандартным завтраком с низким содержанием жира.
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