Россиянам назвали повод для немедленного обращения к врачу при усталости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам повод для немедленного обращения за медпомощью при усталости. О том, какие дополнительные симптомы должны насторожить человека, испытывающего это состояние, и побудить его срочно записаться на прием к специалисту, она рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом каналеМалышева посоветовала обращаться к врачу тем людям, у которых вместе с усталостью наблюдается двоение в глазах или опущение века. По ее словам, эти признаки могут указывать на мышечное заболевание, которое называется миастения.«Очень часто первый признак этой болезни — усталость. Это симптом, который мы списываем на тысячу причин, но очень важно этот симптом заметить, потому что финал миастении — это нарушение передачи нервного сигнала от нерва к мышце. (...) Это тяжелое, серьезное заболевание», — отметила врач.Она добавила, что при обнаружении этих признаков необходимо записаться на прием к специалисту, потому что в противном случае болезнь продолжит прогрессировать, из-за чего человек может остаться полностью обездвиженным.