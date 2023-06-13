Стресс или тревожное расстройство: в чем разница?

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, как можно скорее обратитесь к профессионалу, который подскажет вам, как реагировать на такие ситуации.Стресс и тревожное расстройство сопровождаются похожими симптомами, и иногда разницу сложно определить даже профессионалам. Современный мир таков, что нам постоянно приходится переживать, и из-за этого нервы просто на пределе. Напряжение, которое вы испытываете, может быть связано со стрессом. Если такой дискомфорт длится недолго, то причин для переживаний нет.Страдаете ли вы от стресса или тревожного расстройства?Постоянное беспокойство может нарушить наш распорядок дня, особенно если работа является одной из причин стресса, потому что атмосфера в офисе или отношения с начальством слишком напряженные.Испанское общество по изучению тревоги и стресса (SEAS) определяет общее тревожное расстройство как расстройство, которое сопровождается острыми психическими реакциями и физиологическим перевозбуждением дольше шести месяцев.Очень часто люди с таким расстройством постоянно страдают от высокого уровня стресса. Беспокойство вызывается постоянными сомнениями и негативными ожиданиями.Сложность подобных ситуаций осложняет диагностику даже для специалистов. Чтобы узнать, страдаете ли вы от стресса или тревожного расстройства, попробуйте проанализировать следующие факторы:1. Стресс или тревожное расстройство? Вы постоянно беспокоитесьЕстественно переживать из-за выпускного. Нужно найти платье, туфли и получить хороший выпускной балл. Причем это совсем необязательно должен быть ваш выпускной, но и выпускной вашего ребенка, брата и другого близкого человека.Если же вы беспокоитесь об этом не переставая в течение шести месяцев, вы можете получить тревожное расстройство.Чтобы определить, о каком заболевании идет речь, доктора анализируют, чувствовал ли себя так человек до появления стрессовой ситуации и как она повлияла на его поведение. Если беспокойство длится недолго, скорее всего, дело не в тревожном расстройстве.Вы начали подготовку к свадьбе и нервничаете, но знаете, что до этого все было хорошо?Скорее всего речь идет о стрессе. Если эти симптомы наблюдались у вас и раньше, скорее всего, речь идет о тревожном расстройстве, которое требует медицинской помощи.2. Вы приходите к негативным выводамВы сразу же думаете о худшем? Вам часто говорят, что вы мыслите негативно?Если вы считаете, что это лишь реалистичный взгляд на мир или способ действовать осторожно, скорее всего, все в порядке.Если эти мысли слишком навязчивые, скорее всего, у вас тревожное расстройство. Особенно если вы всегда считаете, что худший исход — это наиболее возможный исход.Постарайтесь обратить внимание на то, как видит ситуацию посторонний человек. Если вы постоянно плохо себя чувствуете, ожидаете худшего и не можете насладиться моментом, но никто больше не видит ситуацию подобным образом, то вам стоит задуматься.Люди с тревожным расстройством считают, что у них слишком много недостатков. Они постоянно недовольны собой и тем, что они делают, и считают себя позором семьи. Если вы из тех людей, кто, ударившись головой, подозревает у себя опухоль мозга, возможно, у вас тревожное расстройство.Негативное представление о мире, в котором все будет становиться только хуже, называется катастрофизмом.3. Тревожное расстройство или стресс? Вы раздражаетесь, и остальные это замечаютВы чувствуете беспокойство, усталость, раздражительность, страдаете от бессонницы и неспособности сконцентрироваться? Это может быть связано с целым рядом проблем со здоровьем, как физических, так и психических.Нервные расстройства очень тяжело диагностировать, при этом чаще всего именно они становятся причиной того, что другие люди от вас отворачиваются.Если один из этих симптомов мешает вам нормально жить, учиться или работать, лучше проконсультироваться с врачом.4. То, что заставляет вас чувствовать себя лучше, не входит в ваши планыВы знаете, что нужно делать, чтобы справиться со стрессом, — придерживаться здоровой диеты, регулярно выполнять физические упражнения, но вы этого не делаете, потому что не хотите или не успеваете.Научитесь правильно расставлять приоритеты. Здоровье всегда должно быть на первом месте. Выделяйте время для себя — это может спасти вам жизнь.Попробуйте делать следующие вещи:Погуляйте с друзьямиПроведите время в одиночествеПочитайтеДелайте упражнения каждый деньНайдите новое хоббиПутешествуйте и узнавайте новые места5. Проконсультируйтесь со специалистом, если не можете справиться с проблемойЕсли вы уже попробовали все вышеперечисленные способы и все равно страдаете, то лучше всего проконсультироваться с профессионалом. В идеале нужно обратиться к специалисту, который занимается когнитивно-поведенческими расстройствами. Он продемонстрирует, как можно изменить образ мыслей и как можно реагировать на тяжелые ситуации.Любой психолог поможет вам определить проблему и найти лучшее решение. Если это необходимо, он направит вас к более узкому специалисту.